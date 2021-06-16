Луганские боевики заявили, что провели "следственные действия" с Протасевичем

Так называемая "генпрокуратура ЛНР" заявила, что в ходе "следственных действий в Белоруссии" с основателем Telegram-канала Nexta, Романом Протасевичем получила доказательства его причастности к убийствам мирных жителей в Донбассе.

Источник: российское информагентство ТАСС, которое цитирует так називаемого "генпрокурора ЛНР" Сергея Горенка

Прямая речь: "В результате проделанной работы республиканским правоохранителям удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки "Азов".

Детали: Боевики также заявили, что Протасевич причастен к убийствам на Донбассе в 2014-2015 годах.

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