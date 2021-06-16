Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луганские боевики заявили, что провели "следственные действия" с Протасевичем

Среда, 16 июня 2021, 17:15
Луганские боевики заявили, что провели следственные действия с Протасевичем

Так называемая "генпрокуратура ЛНР" заявила, что в ходе "следственных действий в Белоруссии" с основателем Telegram-канала Nexta, Романом Протасевичем получила доказательства его причастности к убийствам мирных жителей в Донбассе.

Источник: российское информагентство ТАСС, которое цитирует так називаемого "генпрокурора ЛНР" Сергея Горенка

Прямая речь: "В результате проделанной работы республиканским правоохранителям удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки "Азов".

Детали: Боевики также заявили, что Протасевич причастен к убийствам на Донбассе в 2014-2015 годах.

Предыстория:

  • 3 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины - Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • Так называемая "генеральная прокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении дела" против задержанного в Беларуси Романа Протасевича относительно якобы участия в боевых действиях в составе "Азова".
  • Основатель батальона "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что Протасевич работал как журналист на Донбассе.
  • Следственный комитет Белоруссии заявил, что никаких запросов от боевиков "ЛНР" относительно возможного судебного процесса над белорусским журналистом Романом Протасевичем, задержанным 23 мая после принудительной посадки самолета, не поступало.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Беларусь
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: