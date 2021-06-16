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Луганские боевики заявили, что провели "следственные действия" с Протасевичем

Среда, 16 июня 2021, 17:15

Так называемая "генпрокуратура ЛНР" заявила, что в ходе "следственных действий в Белоруссии" с основателем Telegram-канала Nexta, Романом Протасевичем получила доказательства его причастности к убийствам мирных жителей в Донбассе.

Источник: российское информагентство ТАСС, которое цитирует так називаемого "генпрокурора ЛНР" Сергея Горенка

Прямая речь: "В результате проделанной работы республиканским правоохранителям удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки "Азов".

Детали: Боевики также заявили, что Протасевич причастен к убийствам на Донбассе в 2014-2015 годах.

Предыстория:

  • 3 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины - Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • Так называемая "генеральная прокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении дела" против задержанного в Беларуси Романа Протасевича относительно якобы участия в боевых действиях в составе "Азова".
  • Основатель батальона "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что Протасевич работал как журналист на Донбассе.
  • Следственный комитет Белоруссии заявил, что никаких запросов от боевиков "ЛНР" относительно возможного судебного процесса над белорусским журналистом Романом Протасевичем, задержанным 23 мая после принудительной посадки самолета, не поступало.

Темы: БеларусьОРДЛО


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