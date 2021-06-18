Киевский "Голос" поддержал Рудык. Она возглавляет эту ячейку
Киевская организация партии "Голос" и фракция в Киевсовете просят других партийцев прекратить обвинять коллег в "едва не работе на врага" и призывают их "реализовывать свои карьерные амбиции в этический и конструктивный способ".
Источник: Голос.Киев в Facebook
Дословно: "То, что мы сейчас наблюдаем вокруг партии и фракции "Голос" в Верховной Раде, те обвинения, которые мы видим в социальных сетях и СМИ, возмущают нас как по форме, так и по содержанию.
Среди членов Киевской организации и фракции "Голоса" в Киевсовете есть разные точки зрения на события, происходящие. Но мы призываем реализовывать свои карьерные амбиции в этический и конструктивный способ. Просим прекратить тактику метание пиарными обвинениями и перестать обвинять чуть ли не в работе на врагов Украины тех однопартийцев, кто просто работает и выполняет обещания перед нашими сторонниками".
Детали: Важно, что среди фракции в Киевсовете есть разные точки зрения относительно конфликта в "Голосе". В частности, против руководства партии публично высказывалась депутат Алина Михайлова, за что ее удалили из чата фракции в Киевсовете.
В то же время, в заявлении говорится, что в 2020 году партия прошла очень сложные местные выборы, но работа штабов и лидера партии Киры Рудик дали качественный результат.
Однако, говорят в организации, работать систематически и прагматично способны не все, как на национальном, так и на местном уровнях.
Там не отрицают, что среди членов Киевской организации и фракции "Голоса" в Киевсовете есть разные точки зрения на события, происходящие.
Почему это важно: Возглавляет Киевскую ячейку как и партию нардеп Кира Рудык.
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Предыстория:
- Половина членов депутатской фракции "Голос" (десять народных депутатов) выразила недоверие ее руководителю Ярославу Железняку и заявила о намерении создать отдельное объединение в парламенте под названием "Справедливость".
- Кроме того, несогласные с руководством фракции народные депутаты "Голоса" намерены инициировать исключение из ее состава главы партии Киры Рудик.
- В "Голосе" в ответ на раскол внутри партии заявили, что создание "депутатской группы" в пределах фракции противоречит закону о регламенте Верховной Рады.
- В то же время против руководства партии и фракции уже выступили ячейки в Черновицкой, Винницкой, Львовской и других областях.