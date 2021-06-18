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Киевский "Голос" поддержал Рудык. Она возглавляет эту ячейку

Пятница, 18 июня 2021, 14:04

Киевская организация партии "Голос" и фракция в Киевсовете просят других партийцев прекратить обвинять коллег в "едва не работе на врага" и призывают их "реализовывать свои карьерные амбиции в этический и конструктивный способ". 

Источник: Голос.Киев в Facebook

Дословно: "То, что мы сейчас наблюдаем вокруг партии и фракции "Голос" в Верховной Раде, те обвинения, которые мы видим в социальных сетях и СМИ, возмущают нас как по форме, так и по содержанию.

Среди членов Киевской организации и фракции "Голоса" в Киевсовете есть разные точки зрения на события, происходящие. Но мы призываем реализовывать свои карьерные амбиции в этический и конструктивный способ. Просим прекратить тактику метание пиарными обвинениями и перестать обвинять чуть ли не в работе на врагов Украины тех однопартийцев, кто просто работает и выполняет обещания перед нашими сторонниками".

Детали: Важно, что среди фракции в Киевсовете есть разные точки зрения относительно конфликта в "Голосе". В частности, против руководства партии публично высказывалась депутат Алина Михайлова, за что ее удалили из чата фракции в Киевсовете.

В то же время, в заявлении говорится, что в 2020 году партия прошла очень сложные местные выборы, но работа штабов и лидера партии Киры Рудик дали качественный результат.

Однако, говорят в организации, работать систематически и прагматично способны не все, как на национальном, так и на местном уровнях.

Там не отрицают, что среди членов Киевской организации и фракции "Голоса" в Киевсовете есть разные точки зрения на события, происходящие.

Почему это важно: Возглавляет Киевскую ячейку как и партию нардеп Кира Рудык.

Знать больше: Как у "Голоса" сел голос. История великих смут и маленького рейтинга

Предыстория:

  • Половина членов депутатской фракции "Голос" (десять народных депутатов) выразила недоверие ее руководителю Ярославу Железняку и заявила о намерении создать отдельное объединение в парламенте под названием "Справедливость".
  • Кроме того, несогласные с руководством фракции народные депутаты "Голоса" намерены инициировать исключение из ее состава главы партии Киры Рудик.
  • В "Голосе" в ответ на раскол внутри партии заявили, что создание "депутатской группы" в пределах фракции противоречит закону о регламенте Верховной Рады.
  • В то же время против руководства партии и фракции уже выступили ячейки в Черновицкой, Винницкой, Львовской и других областях.

Украинская правда
Темы: ГолоспартииКиев


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