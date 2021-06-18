Київський "Голос" підтримав Рудик. Вона очолює цей осередок
Київська організація партії "Голос" та фракція у Київраді просять інших партійців припинити звинувачувати колег у "ледь не роботі на ворога" та закликають їх "реалізовувати свої кар‘єрні амбіції в етичний і конструктивний спосіб".
Джерело: Голос.Київ у Facebook
Дослівно: "Те, що ми зараз спостерігаємо навколо партії та фракції "Голос" у Верховній Раді, ті звинувачення, які ми бачимо у соціальних мережах та ЗМІ, обурюють нас як за формою, так і за змістом.
Серед членів Київського осередку та фракції "Голосу" у Київраді є різні точки зору на події, що відбуваються. Але ми закликаємо реалізовувати свої кар‘єрні амбіції в етичний і конструктивний спосіб. Просимо припинити тактику жбурляння піарними образами і перестати звинувачувати ледь не в роботі на ворогів України тих однопартійців, хто просто працює і виконує обіцянки перед нашими прихильниками".
Деталі: Важливо, що серед фракції у Київраді є різні точки зору щодо конфлікту в "Голосі". Зокрема, проти керівництва партії публічно висловлювалась депутатка Аліна Михайлова, за що її видалили із чату фракції у Київраді.
Водночас, у заяві йдеться, що у 2020 році партія пройшла дуже складні місцеві вибори, але робота штабів та лідерки партії Кіри Рудик дали якісний результат.
Проте, кажуть в осередку, працювати систематично та прагматично здатні не всі, як на національному, так і на місцевому рівнях.
Там не заперечують, що серед членів Київського осередку та фракції "Голосу" у Київраді є різні точки зору на події, що відбуваються.
Чому це важливо: Очолює Київський осередок як і партію нардепка Кіра Рудик.
Знати більше: Як у "Голосу" сів голос. Історія великих чвар і маленького рейтингу
Передісторія:
- Половина членів депутатської фракції "Голос" (десять народних депутатів) висловила недовіру її керівнику Ярославу Железняку та заявила про намір створити окреме об'єднання в парламенті під назвою "Справедливість".
- Крім того, незгодні з керівництвом фракції народні депутати "Голосу" мають намір ініціювати виключення з її складу голови партії Кіри Рудик.
- У "Голосі" у відповідь на розкол всередині партії заявили, що створення "депутатської групи" у межах фракції суперечить закону про регламент Верховної Ради
- Водночас проти керівництва партії та фракції вже виступили осередки у Чернівецькій, Вінницькій, Львівській та інших областях.