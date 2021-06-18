Київський "Голос" підтримав Рудик. Вона очолює цей осередок

Київська організація партії "Голос" та фракція у Київраді просять інших партійців припинити звинувачувати колег у "ледь не роботі на ворога" та закликають їх "реалізовувати свої кар‘єрні амбіції в етичний і конструктивний спосіб".

Джерело: Голос.Київ у Facebook

Дослівно: "Те, що ми зараз спостерігаємо навколо партії та фракції "Голос" у Верховній Раді, ті звинувачення, які ми бачимо у соціальних мережах та ЗМІ, обурюють нас як за формою, так і за змістом.

Серед членів Київського осередку та фракції "Голосу" у Київраді є різні точки зору на події, що відбуваються. Але ми закликаємо реалізовувати свої кар‘єрні амбіції в етичний і конструктивний спосіб. Просимо припинити тактику жбурляння піарними образами і перестати звинувачувати ледь не в роботі на ворогів України тих однопартійців, хто просто працює і виконує обіцянки перед нашими прихильниками".

Деталі: Важливо, що серед фракції у Київраді є різні точки зору щодо конфлікту в "Голосі". Зокрема, проти керівництва партії публічно висловлювалась депутатка Аліна Михайлова, за що її видалили із чату фракції у Київраді.

Водночас, у заяві йдеться, що у 2020 році партія пройшла дуже складні місцеві вибори, але робота штабів та лідерки партії Кіри Рудик дали якісний результат.

Проте, кажуть в осередку, працювати систематично та прагматично здатні не всі, як на національному, так і на місцевому рівнях.

Там не заперечують, що серед членів Київського осередку та фракції "Голосу" у Київраді є різні точки зору на події, що відбуваються.

Чому це важливо: Очолює Київський осередок як і партію нардепка Кіра Рудик.

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