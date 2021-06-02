Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Президент Польши вручил медали украинцам за помощь полякам в ХХ веке

Среда, 2 июня 2021, 20:09

Президент Польши Анджей Дуда наградил медалями Virtus et Fraternitas граждан пяти стран, которые помогали полякам в ХХ веке - среди награжденных трое украинцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальное сообщение, опубликованное на сайте польского президента.

В общем девять человек из Чехии, Румынии, Словакии, Украины и Венгрии были награждены президентом Анджеем Дудой.

Среди награжденных медалями Virtus et Fraternitas трое украинцев. Это Петр Базелюк и Мария Базелюк, которые во время войны прятали на Волыни семью поляков Слоевских с Гуты Степанской.

Дуда также наградил медалью Петра Грудзевича, который в 1986 году выступил против советских чиновников, отказавшись снять крест с могилы солдат польской армии, погибших в бою против большевиков в 1920 году, за что ему грозило строгое дисциплинарное наказание.

"Для меня это эмоциональный момент, момент, когда можно поблагодарить тех, кто умел проявлять добродетель и братство в трудные времена, даже таким скромным образом", - сказал Дуда во время церемонии в президентском дворце.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Статус олигарха будет определять СНБО, есть 4 критерия – нардеп

Международную Букеровскую премию впервые получил француз

Посол успокоил Германию относительно восстановления ядерного статуса Украины

Новости 2 июня: санкции и "Северный поток-2", Беларусь и полеты над Украиной

обновлено от 19:07Законопроект Зеленского о деолигархизации уже в Раде: документ будет действовать 10 лет

Печерский суд арестовал имущество Шария в Испании – журналист

Все новости...
Последние новости
01:35
NASA анонсировала две миссии — исследовать Венеру
00:51
Израильская оппозиция договорилась сформировать новое правительство для "свержения" Нетаньяху
00:18
Во Франции с середины июня начнут вакцинировать подростков
23:49
Статус олигарха будет определять СНБО, есть 4 критерия – нардеп
23:10
Международную Букеровскую премию впервые получил француз
22:55
Посол успокоил Германию относительно восстановления ядерного статуса Украины
22:28
Деолигархизация от Зеленского: власти готовят целый комплекс законопроектов
21:59
Новости экономики: нефтеперерабатывающий завод в Украине, новая должность Милованова
21:41
Дело "Приватбанка": ВАКС заочно арестовал экс-главу правления Дубилета
21:30
В США придумали, как спасти экологию: будут надевать маски на коров
Все новости...