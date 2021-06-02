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Президент Польши вручил медали украинцам за помощь полякам в ХХ веке

Среда, 2 июня 2021, 20:09

Президент Польши Анджей Дуда наградил медалями Virtus et Fraternitas граждан пяти стран, которые помогали полякам в ХХ веке - среди награжденных трое украинцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальное сообщение, опубликованное на сайте польского президента.

В общем девять человек из Чехии, Румынии, Словакии, Украины и Венгрии были награждены президентом Анджеем Дудой.

Среди награжденных медалями Virtus et Fraternitas трое украинцев. Это Петр Базелюк и Мария Базелюк, которые во время войны прятали на Волыни семью поляков Слоевских с Гуты Степанской.

Дуда также наградил медалью Петра Грудзевича, который в 1986 году выступил против советских чиновников, отказавшись снять крест с могилы солдат польской армии, погибших в бою против большевиков в 1920 году, за что ему грозило строгое дисциплинарное наказание.

"Для меня это эмоциональный момент, момент, когда можно поблагодарить тех, кто умел проявлять добродетель и братство в трудные времена, даже таким скромным образом", - сказал Дуда во время церемонии в президентском дворце.

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