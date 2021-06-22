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ЕС расширил санкции против военного режима Мьянмы

Вторник, 22 июня 2021, 00:38
ЕС расширил санкции против военного режима Мьянмы

Европейский союз расширил санкционный список против военной хунты в Мьянме.

Источник: Заявление Европейского Совета

Дословно: "Сегодня Рада ввела санкции против 8 человек, 3 субъектов хозяйствования и Организации ветеранов войны в связи с военным переворотом, осуществленным в Мьянме / Бирме 1 февраля 2021, и репрессиями против мирных демонстрантов".

Детали: Среди лиц, на которых распространяются санкции, есть министры и заместители министров, а также генеральный прокурор, который отвечает за подрыв демократии и верховенства права и за серьезные нарушения прав человека в стране.

Четыре учреждения, которые попали под санкции, находятся в государственной собственности или контролируемые вооруженными силами Мьянмы, и были привлечены к доходам военного режима и его репрессивных действий.

В общем, учитывая новые санкции, ограничительные меры применяются к 43 физическим лицам и 6 субъектам хозяйствования.

В частности, ограничения включают замораживание финансовых активов, запрет на предоставление любых фондов или финансирования включенным в список лицам или учреждениям, запрет на путешествия или транзит по территории ЕС и тому подобное.

"ЕС остается стойким приверженцем народа Мьянмы / Бирмы и демократического перехода страны", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Европейский Союз продолжает оказывать гуманитарную помощь "в соответствии с принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости".

В частности, в 2021 ЕС выделил 20,5 млн евро гуманитарной помощи для поддержки перемещенных лиц и населения регионов, пораженных конфликтом.

Что предшествовало: Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которой осудила военный переворот в Мьянме и призвала к введению эмбарго на поставки оружия в страну.

Предыстория:

  • Военные захватили власть в Мьянме и задержали Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства. В армии утверждают, что задержание чиновников является ответом на "фальсификации выборов" в ноябре прошлого года, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С тех пор военные не признавали их результаты.
  • После переворота власть отдали военному командиру Мин Аун Хлаингу.
  • В стране на год ввели чрезвычайное положение, телефонная связь не работает, а телевидение прекратило эфир.
  • 28 апреля в стране начались боевые действия, когда повстанцы из этнического меньшинства карен атаковали аванпост армии Мьянмы недалеко от границы с Таиландом.

Украинская правда

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Темы: санкцииЕС
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