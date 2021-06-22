ЄС розширив санкції проти військового режиму М’янми

Європейський союз розширив санкційний список проти воєнної хунти в М’янмі.

Джерело: Заява Європейської Ради

Дослівно: "Сьогодні Рада запровадила санкції проти 8 осіб, 3 суб'єктів господарювання та Організації ветеранів війни у зв'язку з військовим переворотом, здійсненим у М'янмі/Бірмі 1 лютого 2021 року, та репресіями проти мирних демонстрантів".

Деталі: Серед осіб, на яких поширюються санкції, є міністри та заступники міністрів, а також генеральний прокурор, який відповідає за підрив демократії та верховенства права і за серйозні порушення прав людини у країні.

Чотири установи, що потрапили під санкції, перебувають у державній власності або контрольовані збройними силами М’янми, та були залучені до доходів військового режиму і його репресивних дій.

Загалом, враховуючи нові санкції, обмежувальні заходи застосовуються до 43 фізичних осіб та 6 суб'єктів господарювання.

Зокрема, обмеження включають заморожування фінансових активів, заборону на надання будь-яких фондів або фінансування включеним до списку особам або установам, заборону на подорожі або транзиту територією ЄС тощо.

"ЄС залишається стійким прихильником народу М'янми/Бірми та демократичного переходу країни", - ідеться в заяві.

Також зазначається, що Європейський Союз продовжує надавати гуманітарну допомогу "відповідно до принципів гуманності, нейтралітету, неупередженості та незалежності".

Зокрема, у 2021 р. ЄС виділив 20,5 млн євро гуманітарної допомоги для підтримки переміщених осіб та населення регіонів, уражених конфліктом.

Що передувало: Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, якою засудила військовий переворот в М'янмі і закликала до запровадження ембарго на поставки зброї в країну.

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