Журналисты NEXTA опубликовали второе разоблачение Лукашенко

Журналисты беларусского оппозиционного издания NEXTA обнародовали вторую часть расследования об Александре Лукашенко, в котором речь идет о контрабанде товаров через Беларусь и роли сына самопровозглашенного президента Виктора Лукашенко в схемах.

Источник: видео "Золотое дно 2: в тени диктатора" на YouTube-канале NEXTA

Детали: Если в первой части расследования рассказывалось о резиденциях Александра Лукашенко – как официальных, так и "подаренных", то во второй рассказывается о поставках продуктов и цветов из Евросоюза в Россию с поддельными сертификатами, контрабанде беларусских сигарет в ЕС и "крыше" приближенных к Лукашенко людей.

В сюжете журналисты говорят о "лукашистском государстве" и "лукашистах", которые контролируют незаконные потоки или покрывают их.

Чаще других звучит имя старшего сына Александра Лукашенко Виктора – "помощника президента Беларуси по национальной безопасности", а теперь и президента Национального олимпийского комитета Беларуси, и генерал-майора.

Также упоминается Алексей Олексин – друг Виктора Лукашенко, белорусский бизнесмен, ранее состоявший на госслужбе. Он, в частности, владеет проектами "Энергоойл" и "Интер Тобакко".

Алексей Олексин совместно с Александром Зайцевым и Николаем Воробьём владеет компанией "Бремино групп" – оператором особой экономической зоны "Бремино-Орша", а также других логистических комплексов.

В сюжете рассказывается, как через логистического оператора "Бремино" в РФ после введения Россией эмбарго идут груши из европейских стран. В Россию груши в 2020 году, например, шли с турецкими сертификатами через литовскую "прокладку". И шли они через "Бремино" со скидками, а также налоговыми и таможенными льготами.

По подсчетам журналистов, только на контрабанде санкционных груш "наварили" 300 млн долл, а в целом украдены миллиарды.

Также, по данным журналистов, люди Виктора Лукашенко наживаются на поставках из Нидерландов через Беларусь цветов, ввоз которых в 2016 году ограничила РФ.

В схемах с цветами замешан литовский предприниматель Артур Тураев, на которого у беларусских силовиков есть компромат.

По данным журналистов, в Беларуси собирают компромат на всех, кто собирается занять пост и даже гражданские должности.

В фильме рассказывается, что Виктору Лукашенко принадлежит фирма "beCloud" – монополист на рынке предоставления связи 4G и 5G.

Также журналисты рассказывают о контрабанде сигарет в Европу, в которой якобы также замешаны близкие к Лукашенко люди. В этой связи упоминается бизнесмен Павел Топузидис.

Этому предшествовало: Основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске, насильно посадив самолет с ним. А сооснователь NEXTA Степан Путило попросил власти Польши выделить дополнительную охрану, поскольку он получает угрозы.

Предыстория:

В марте 2021 года оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм "Лукашенко. Золотое дно" о богатствах Александра Лукашенко, провозгласившего себя в 2020-м президентом Беларуси вопреки протестам.

23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.

24 мая лидеры государств и правительств Евросоюза поручили союзным органам одобрить новый пакет секторальных экономических санкций против Беларуси и запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС как для прямых, так и для транзитных рейсов.

27 мая Международная организация гражданской авиации (ICAO) решила провести расследование принудительной посадки самолета "Ryanair" в Минске.

Так называемая "генеральная прокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении дела" против Романа Протасевича, который работал журналистом и освещал войну на Донбассе в составе "Азова".

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