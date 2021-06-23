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Минобороны Украины готовит заявление относительно выходки РФ в Черном море

Среда, 23 июня 2021, 16:19

Украинское министерство обороны формирует заявление относительно сообщения российских силовиков о "предупредительном" огне в сторону британского эсминца в Черном море.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "Сейчас военно-политическим руководством Украины, во взаимодействии с союзниками, формируется позиция по этому вопросу. После завершений консультаций она будет доведена до общественности в кратчайшие сроки".

Детали: В то же время, в Минобороны добавили, что вооруженный инцидент в территориальных водах Украины - серьезное нарушение международного права.

Что было раньше: 23 июня российское министерство обороны сообщило о "предупредительной стрельбе" в сторону эсминца Великобритании "Defender" у берегов оккупированного Крыма.

Россияне сообщили о "предупредительной стрельбе" из сторожевого корабля и "предупредительном бомбометании" из бомбардировщика Су-24М.

Позже Минобороны Британии опровергло обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов оккупированного Крыма. В Британии заявили, что корабль осуществляет мирный проход через территориальные воды Украины и предупредительный огонь по нему не открывался.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после инцидента с эсминцем Британии в Черном море заявил, что Украине необходима качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море.

Предыстория:

  • Британский эсминец HMS Defender вошел в одесский порт 18 июня.
  • 23 июня британский эсминец "Defender" в Черном море стал площадкой для совместной тренировки сил специальных операций Украины, Великобритании и США. Спецназовцы трех стран отрабатывали абордажные действия.

Украинская правда
Темы: Черное морекораблиВеликобританияКрымМинобороны


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