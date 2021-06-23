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Міноборони України готує заяву щодо витівки РФ у Чорному морі

Середа, 23 червня 2021, 16:19

Українське міністерство оборони формує заяву щодо повідомлення російських силовиків про "попереджувальний" вогонь у бік британського есмінця у Чорному морі.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "Наразі військово-політичним керівництвом України, у взаємодії з союзниками, формується позиція з цього питання. Після завершень консультацій вона буде доведена до громадськості у найкоротші терміни".

Деталі: Водночас, у Міноборони додали, що збройний інцидент в територіальних водах України — серйозне порушення міжнародного права.

Що було раніше: 23 червня російське міністерство оборони повідомило про "попереджувальну стрільбу" в бік есмінця Великої Британії "Defender" біля берегів окупованого Криму.

Росіяни повідомляють про "попереджувальну стрільбу" зі сторожового корабля та "попереджувальне бомбометання" з бомбардувальника Су-24М.

Згодом Міноборони Британії заперечило обстріл росіянами есмінця HMS Defender біля берегів окупованого Криму. У Британії заявили, що корабель здійснює мирний прохід через територіальні води України і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався. 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після інциденту із есмінцем Британії у Чорному морі заявив, що Україні необхідна якісно нова взаємодія із членами НАТО у Чорному морі.

Передісторія:

  • Британський есмінець HMS Defender увійшов в одеський порт 18 червня.
  • 23 червня британський есмінець "Defender" в Чорному морі став майданчиком для спільного тренування сил спеціальних операцій України, Великої Британії та США. Спецпризначенці трьох країн відпрацьовували абордажні дії. 

Українська правда
Теми: Чорне морекорабліВелика БританіяКримМіноборони


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