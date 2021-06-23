Міноборони України готує заяву щодо витівки РФ у Чорному морі
Українське міністерство оборони формує заяву щодо повідомлення російських силовиків про "попереджувальний" вогонь у бік британського есмінця у Чорному морі.
Джерело: пресслужба Міноборони
Дослівно: "Наразі військово-політичним керівництвом України, у взаємодії з союзниками, формується позиція з цього питання. Після завершень консультацій вона буде доведена до громадськості у найкоротші терміни".
Деталі: Водночас, у Міноборони додали, що збройний інцидент в територіальних водах України — серйозне порушення міжнародного права.
Що було раніше: 23 червня російське міністерство оборони повідомило про "попереджувальну стрільбу" в бік есмінця Великої Британії "Defender" біля берегів окупованого Криму.
Росіяни повідомляють про "попереджувальну стрільбу" зі сторожового корабля та "попереджувальне бомбометання" з бомбардувальника Су-24М.
Згодом Міноборони Британії заперечило обстріл росіянами есмінця HMS Defender біля берегів окупованого Криму. У Британії заявили, що корабель здійснює мирний прохід через територіальні води України і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після інциденту із есмінцем Британії у Чорному морі заявив, що Україні необхідна якісно нова взаємодія із членами НАТО у Чорному морі.
Передісторія:
- Британський есмінець HMS Defender увійшов в одеський порт 18 червня.
- 23 червня британський есмінець "Defender" в Чорному морі став майданчиком для спільного тренування сил спеціальних операцій України, Великої Британії та США. Спецпризначенці трьох країн відпрацьовували абордажні дії.