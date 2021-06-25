Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест – СМИ

Белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест.

Источник: Русская служба ВВС со ссылкой на родителей арестованных

Прямая речь отца журналиста Дмитрия Протасевича: "Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Может, он втянут в какую-то политическую игру. Адвокат ничего не говорит, власти ничего не говорят. Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно".

Прямая речь отчима Сапеги Сергея Дудича: "Мы находимся в шоке".

Детали: По словам Дмитрия Протасевича, обвинения с его сына и Сапеги не сняты.

Отчим девушки отметил, что она сейчас живет одна в съемной квартире в Минске. Для родителей переведение дочери под домашний арест стало неожиданностью.

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