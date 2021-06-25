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Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест – СМИ

Пятница, 25 июня 2021, 09:22
Фото РБК

Белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест.

Источник: Русская служба ВВС со ссылкой на родителей арестованных

Прямая речь отца журналиста Дмитрия Протасевича: "Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Может, он втянут в какую-то политическую игру. Адвокат ничего не говорит, власти ничего не говорят. Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно".

Прямая речь отчима Сапеги Сергея Дудича: "Мы находимся в шоке".

Детали: По словам Дмитрия Протасевича, обвинения с его сына и Сапеги не сняты.

Отчим девушки отметил, что она сейчас живет одна в съемной квартире в Минске. Для родителей переведение дочери под домашний арест стало неожиданностью.

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Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире.
  • 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.
  • Белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью" с Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно".

  

Темы: БеларусьСМИарест


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