Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест – СМИ
Белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест.
Источник: Русская служба ВВС со ссылкой на родителей арестованных
Прямая речь отца журналиста Дмитрия Протасевича: "Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Может, он втянут в какую-то политическую игру. Адвокат ничего не говорит, власти ничего не говорят. Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно".
Прямая речь отчима Сапеги Сергея Дудича: "Мы находимся в шоке".
Детали: По словам Дмитрия Протасевича, обвинения с его сына и Сапеги не сняты.
Отчим девушки отметил, что она сейчас живет одна в съемной квартире в Минске. Для родителей переведение дочери под домашний арест стало неожиданностью.
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Предыстория:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
- В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
- Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире.
- 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.
- Белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью" с Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно".