СК Беларуси заявил, что Протасевич "пошел на сделку со следствием и признает вину"

Следственный комитет Беларуси заявил, что оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега, "решили заключить соглашение о сотрудничестве со следствием и дают признательные показания".

Источник: СК РБ в Telegram

Дословно: "Обвиняемые дают последовательные признательные показания и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями".

Детали: В Следственном комитете РБ говорят, что учитывая вышеизложенное и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест.

Что предшествовало: Русская служба ВВС со ссылкой на родителей арестованных сообщила, что белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест.

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