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СК Беларуси заявил, что Протасевич "пошел на сделку со следствием и признает вину"

Пятница, 25 июня 2021, 17:18
СК Беларуси заявил, что Протасевич пошел на сделку со следствием и признает вину

Следственный комитет Беларуси заявил, что оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега, "решили заключить соглашение о сотрудничестве со следствием и дают признательные показания".

Источник: СК РБ в Telegram

Дословно: "Обвиняемые дают последовательные признательные показания и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями".

Детали: В Следственном комитете РБ говорят, что учитывая вышеизложенное и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест.

Что предшествовало: Русская служба ВВС со ссылкой на родителей арестованных сообщила, что белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире.
  • 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.
  • Белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью" с Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно". Правозащитники и родные Протасевича полагают, что его подвергли пыткам.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
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