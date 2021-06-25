СК Білорусі заявив, що Протасевич "пішов на угоду зі слідством і визнає провину"
Слідчий комітет Білорусі заявив, що опозиційний білоруський журналіст Роман Протасевич і його подруга, росіянка Софія Сапега, "вирішили укласти угоду про співпрацю зі слідством і дають визнавальні свідчення".
Джерело: СК РБ в Telegram
Дослівно: "Обвинувачені дають послідовні визавальні свідчення і відповідно до законодавства вони раніше звернулися з клопотанням про укладення досудової угоди про співпрацю зі слідством.
У клопотанні вони зобов'язалися сприяти попередньому слідству в розслідуванні злочинів, викритті співучасників, здійснювати все можливе для загладжування шкоди, заподіяної злочинами".
Деталі: У Слідчому комітеті РБ говорять, що з огляду на вищевикладене та після розгляду звернення обвинувачених про зміну запобіжного заходу слідство визнало за можливе змінити його на домашній арешт.
Що передувало: Російська служба ВВС з посиланням на батьків заарештованих повідомила, що білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчину росіянку Софію Сапегу перевели під домашній арешт.
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
- У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Таке затримання викликало різку реакцію світу.
- 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.
- Білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю" з Протасевичем, де він начебто "визнав провину" та сказав, що "почувається прекрасно". Правозахисники і рідні Протасевича вважають, що його піддали тортурам.