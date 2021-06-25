СК Білорусі заявив, що Протасевич "пішов на угоду зі слідством і визнає провину"

Слідчий комітет Білорусі заявив, що опозиційний білоруський журналіст Роман Протасевич і його подруга, росіянка Софія Сапега, "вирішили укласти угоду про співпрацю зі слідством і дають визнавальні свідчення".

Джерело: СК РБ в Telegram

Дослівно: "Обвинувачені дають послідовні визавальні свідчення і відповідно до законодавства вони раніше звернулися з клопотанням про укладення досудової угоди про співпрацю зі слідством.

У клопотанні вони зобов'язалися сприяти попередньому слідству в розслідуванні злочинів, викритті співучасників, здійснювати все можливе для загладжування шкоди, заподіяної злочинами".

Деталі: У Слідчому комітеті РБ говорять, що з огляду на вищевикладене та після розгляду звернення обвинувачених про зміну запобіжного заходу слідство визнало за можливе змінити його на домашній арешт.

Що передувало: Російська служба ВВС з посиланням на батьків заарештованих повідомила, що білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчину росіянку Софію Сапегу перевели під домашній арешт.

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