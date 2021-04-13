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Минздрав обещает: за каждым привитым CoronaVac сразу резервируют вторую дозу

Вторник, 13 апреля 2021, 23:18
Минздрав обещает: за каждым привитым CoronaVac сразу резервируют вторую дозу

В Украине началась вакцинация китайской вакциной CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech, которой прежде вакцинируют маломобильныегруппы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают.

Источник: Минздрав

Детали: Отмечается, что вакциной будут прививать:

 - педагогов, которые будут привлечены в ВНО в 2021 году;

 - олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;

 - сотрудников патрульной полиции.

Известно, что срок годности вакцины CoronaVac составляет 24 месяца.  Вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах.  Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы вакцины, интервал введения которых составляет 28 дней.

За каждым привитым пациентом сразу будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии.

Предыстория: Главный санитарный врач Виктор Ляшко ранее анонсировал, что во вторник, 13 апреля, в Украине могут начать делать прививки вакциной CoronaVac.

Также Ляшко сообщил, что Минздрав уже определил критерии, по которым распределят 215 тысяч доз вакцины Coronavac.

Украинская правда

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Темы: МинздраввакцинацияКоролевская
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