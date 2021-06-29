"Голос" планирует съезд партии
Партия "Голос" планирует 29 июля провести съезд партии, где обсудят кандидатов в председателя партии, однако до конца повестка дня еще неизвестна.
Источник: глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "29 июля (планируем провести съезд партии – ред.). Опять-таки, повестка дня пока что непонятна. Как известно, у нас было несколько кандидатов на председателя партии, но сейчас они отозвали свои заявления.
Сергей Притула, к сожалению, покинул уже (партию), и конечно, как не член партии он и не будет претендовать. Пока что я не слышал ни одного кандидата на эту должность. Если он появится до 29 июля, то наверняка будем обсуждать. Если нет, то у нас будет много вопросов программных".
Детали: По словам Железняка, политсовет партии удовлетворил заявление Притулы о выходе из партии: "Мы ждали заявление две или три недели, а потом появилась информация, что он отправил его "Новой почтой"... Видели ли мы его? Нет, не видели, но у нас есть возможность удовлетворить заявление, сделанное публично. Притула его не опроверг, и он знает о данном решении политсовета партии".
Он добавил, что сейчас руководство партии также не располагает заявлениями от 7 членов партии, которые ранее заявили о намерении создать отдельное объединение "Справедливость".
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Предыстория:
- Половина членов депутатской фракции "Голос" (десять народных депутатов) выразила недоверие ее руководителю Ярославу Железняку и заявила о намерении создать отдельное объединение в парламенте под названием "Справедливость".
- Кроме того, несогласные с руководством фракции народные депутаты "Голоса" намерены инициировать исключение из ее состава главы партии Киры Рудик.
- В "Голосе" в ответ на раскол внутри партии заявили, что создание "депутатской группы" в пределах фракции противоречит закону о регламенте Верховной Рады.
- В то же время против руководства партии и фракции уже выступили ячейки в Черновицкой, Винницкой, Львовской и других областях.