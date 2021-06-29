"Голос" планирует съезд партии

Партия "Голос" планирует 29 июля провести съезд партии, где обсудят кандидатов в председателя партии, однако до конца повестка дня еще неизвестна.

Источник: глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "29 июля (планируем провести съезд партии – ред.). Опять-таки, повестка дня пока что непонятна. Как известно, у нас было несколько кандидатов на председателя партии, но сейчас они отозвали свои заявления.

Сергей Притула, к сожалению, покинул уже (партию), и конечно, как не член партии он и не будет претендовать. Пока что я не слышал ни одного кандидата на эту должность. Если он появится до 29 июля, то наверняка будем обсуждать. Если нет, то у нас будет много вопросов программных".

Детали: По словам Железняка, политсовет партии удовлетворил заявление Притулы о выходе из партии: "Мы ждали заявление две или три недели, а потом появилась информация, что он отправил его "Новой почтой"... Видели ли мы его? Нет, не видели, но у нас есть возможность удовлетворить заявление, сделанное публично. Притула его не опроверг, и он знает о данном решении политсовета партии".

Он добавил, что сейчас руководство партии также не располагает заявлениями от 7 членов партии, которые ранее заявили о намерении создать отдельное объединение "Справедливость".

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