"Голос" планує з'їзд партії

Партія "Голос" планує 29 липня провести з'їзд партії, де обговорять кандидатів в голови партії, але до кінця порядок денний ще невідомий.

Джерело: глава фракції "Голос" Ярослав Железняк, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "29 липня (плануємо провести з'їзд партії - ред.). Знову-таки, порядок денний поки що незрозуміла. Як відомо, у нас було кілька кандидатів на голову партії, але зараз вони відкликали свої заяви.

Сергій Притула, на жаль, покинув уже (партію), і звичайно, як не є членом партії він і не буде претендувати. Поки що я не чув жодного кандидата на цю посаду. Якщо він з'явиться до 29 липня, то напевно будемо обговорювати. Якщо немає, то у нас буде багато питань програмних".

Деталі: За словами Железняка, політрада партії задовольнила заяву Притули про вихід з партії: "Ми чекали заяву два або три тижні, а потім з'явилася інформація, що він відправив її "Новою поштою"... Чи бачили ми її? Ні, не бачили, але у нас є можливість задовольнити заяву, зроблену публічно. Притула її не спростував, і він знає про дане рішення політради партії".

Він додав, що зараз керівництво партії також не має заяв від 7 членів партії, які раніше заявили про намір створити окреме об'єднання "Справедливість".

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