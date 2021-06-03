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Рада осудила инцидент с принудительной посадкой самолета в Минске

Четверг, 3 июня 2021, 11:13
Рада осудила инцидент с принудительной посадкой самолета в Минске

Парламент поддержал постановление "О заявлении Верховной Рады относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске", с которого сняли экс-главного редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Источник: заседание парламента

Детали: Заявление поддержали 280 нардепов.  "Против" проголосовали 19 парламентариев - бывший "слуга народа" Евгений Шевченко и представители ОПЗЖ.

В пояснительной записке говорится, что своими действиями белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. Указанные действия представляют угрозу международной безопасности, в том числе безопасности движения воздушного транспорта и является нарушением международных правил гражданской авиации.

Нардепы считают важным выразить солидарность с государствами-партнерами, прежде всего Европейского Союза и США, и выразить позицию Рады относительно необходимости безотлагательного расследования Международной организацией гражданской авиации этого неприемлемого акта с соответствующими последствиями для тех, кто его совершил.

Согласно ожиданиям авторов проекта, его принятие станет очередным шагом к укреплению международного сотрудничества Украины с международными организациями, правительствами и парламентами стран мира.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра ЛукашенкоБеларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился Протасевич. Протасевичаи его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусьчерез Балтию.

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Украинская правда
Темы: Верховная РадаБеларусь
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