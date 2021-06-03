В законопроекте об олигархах существует конфликт интересов – Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в президентском законопроекте об олигархах существует конфликт интересов, поэтому стоит создать специальный орган, который будет заниматься реестром олигархов.

Источник: Разумков во время брифинга в парламенте

Прямая речь Разумкова: "Это важный аспект деятельности власти. По закону, я утром смог с ним ознакомиться, сама идея правильная, много дельных вещей. С учетом того, какие функции предусматриваются для Совета национальной безопасности и обороны, а он именно совещательный, консультативный, координационный орган - ему не свойственна функция относить тех или иных граждан к тем или иным категориям.

Поэтому, я думаю, стоило бы создать отдельный орган, который занимался бы такими вопросами. Возможно, по аналогии с теми комиссиями, которые занимаются отбором в НАБУ, САП, возможно, с привлечением иностранных экспертов.

Плюс есть и другие предостережения. Потому что в СНБО, на мой взгляд, возникает конфликт интересов, поскольку и председатель Верховной Рады, и президент, и другие высокопоставленные входят в состав СНБО.

И если мы говорим гипотетически, что есть какой-то председатель Верховной Рады, который как-то связан с олигархами, или любой другой чиновник - премьер-министр, министр – то вряд ли он будет поддерживать идею включения такого лица в вышеупомянутый список, и это будет откровенным конфликтом интересов при принятии того или иного решения, и тем более при рассмотрении таких вопросов".

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