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В законопроекте об олигархах существует конфликт интересов – Разумков

Четверг, 3 июня 2021, 13:10

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в президентском законопроекте об олигархах существует конфликт интересов, поэтому стоит создать специальный орган, который будет заниматься реестром олигархов.

Источник: Разумков во время брифинга в парламенте

Прямая речь Разумкова: "Это важный аспект деятельности власти. По закону, я утром смог с ним ознакомиться, сама идея правильная, много дельных вещей. С учетом того, какие функции предусматриваются для Совета национальной безопасности и обороны, а он именно совещательный, консультативный, координационный орган - ему не свойственна функция относить тех или иных граждан к тем или иным категориям.

Поэтому, я думаю, стоило бы создать отдельный орган, который занимался бы такими вопросами. Возможно, по аналогии с теми комиссиями, которые занимаются отбором в НАБУ, САП, возможно, с привлечением иностранных экспертов.

Плюс есть и другие предостережения. Потому что в СНБО, на мой взгляд, возникает конфликт интересов, поскольку и председатель Верховной Рады, и президент, и другие высокопоставленные входят в состав СНБО.

И если мы говорим гипотетически, что есть какой-то председатель Верховной Рады, который как-то связан с олигархами, или любой другой чиновник - премьер-министр, министр – то вряд ли он будет поддерживать идею включения такого лица в вышеупомянутый список, и это будет откровенным конфликтом интересов при принятии того или иного решения, и тем более при рассмотрении таких вопросов".

Предыстория: 

  • 15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.
  • Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в анонсированном законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.
  • 2 июня Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект этого закона.
  • Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк проанализировал законопроект и назвал критерии, по которым будут определять статус олигарха.
  • 3 июня на сайте Рады появился текст проекта закона.

Роман Петренко, УП
Темы: Разумков ДмитрийЗеленскийолигархизаконодательствоВерховная Рада


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