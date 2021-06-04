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В мире сделали более 2 миллиардов прививок

Пятница, 4 июня 2021, 06:11

В мире сделали 2 002 917 476 прививок от COVID-19.

Источник: The Guardian со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса и AFP

Детали: Как сообщается, Израиль остается страной с наибольшим количеством прививок: почти шесть из 10 человек в стране полностью вакцинированы от COVID-19.

Далее следуют Канада (у 59% населения был хотя бы один укол), Великобритания (58,3%), Чили (56,6%) и США (51%).

Шесть из 10 инъекций были сделаны в трех наиболее густонаселенных странах мира - Китае (704,8 млн доз), США (296,9 млн) и Индии (221 млн).

Шесть стран мира еще не начали вакцинацию - Северная Корея, Гаити, Танзания, Чад, Бурунди и Эритрея.

Темы: коронавирусвакцинация


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