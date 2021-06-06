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Президент Европарламента призвал принять Западные Балканы в ЕС

Воскресенье, 6 июня 2021, 14:19
Президент Европарламента призвал принять Западные Балканы в ЕС

Президент Европарламента Давид Сассоли призвал предоставить странам Западных Балкан членство в ЕС, отметив, что такое расширение создаст перспективу мира и процветания.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

"Расширение может принести большие преимущества и самому региону, и всей Европе, помогая нам обеспечить стабильность, процветание и мир на континенте", - сказал он в интервью Funke Mediengruppe.

По его словам, темп евроинтеграции Западных Балкан будет зависеть от того, как быстро эти страны достигнут критериев, необходимых для членства.

Давид Сассоли отметил, что каждой из стран нужно будет достаточно реформироваться, но и ЕС должен придерживаться своих обещаний и реагировать на прогресс.

К Западным Балканам относят Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Албанию и Косово.

Албания и Северная Македония уже официально являются странами-кандидатами, а с Сербией и Черногорией продолжаются переговоры о членстве.

В прошлом году Чехия и Словакия заблокировали принятие документа о прогрессе в расширении ЕС.

Для евроинтеграции Северной Македонии создают проблемы претензии Болгарии по вопросам истории, языка и идентичности.

В задержке евроинтеграции региона видят риски из-за того, что одновременно свое влияние на Балканах пытаются усилить Россия, Турция и Китай.

Читайте также: Шантаж историей: зачем Болгария заблокировала путь Северной Македонии в ЕС.

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Темы: ЕССербияЧерногорияАлбанияКосово
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