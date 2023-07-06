Латиноамериканские страны не захотели видеть Зеленского на саммите с ЕС – СМИ

Латиноамериканские страны выступили против участия президента Владимира Зеленского в их саммите с Евросоюзом в Брюсселе в середине июля и удалили все, что касалось Украины, из проекта декларации этого саммита.

Источник: "EURACTIV"

Детали: Ожидается, что главы государств и правительств 33 стран Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) прибудут в Брюссель 17-18 июля на саммит со своими коллегами из ЕС. Однако 4 июля эти страны прислали 21-страничное контрпредложение к проекту текста, который государства-члены ЕС прислали им в прошлом месяце.

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Страны Центральной и Латинской Америки "вылили холодную воду" на усилия ЕС сплотить континент в поддержку Украины и призвали к колониальным репарациям в контрпредложении к проекту декларации будущего саммита ЕС, сообщает EURACTIV, который ознакомился с документами.

Как отмечается, дополнительным раздражителем накануне саммита стали споры вокруг участия в нем президента Украины Зеленского, который получил приглашение от Испании, но отказался от него после того, как латиноамериканские лидеры выступили против.

Первоначальный текст декларации саммита, предложенный ЕС, содержал несколько пунктов о поддержке Украины со ссылкой на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, рассказали три человека, знакомые с документом.

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"Текст по Украине был очень сбалансированным", – сказал EURACTIV один из дипломатов ЕС.

"В том, что мы им прислали, нет ничего особенного", – добавил второй дипломат ЕС.

Однако страны Латинской Америки "удалили все, что касается Украины", – посетовал третий дипломат ЕС после ознакомления с контрпредложением.

С начала войны России против Украины европейцы твердо заявляют, что послевоенный мир должен строиться по параметрам Киева, о которых в предложении CELAC не упоминается.

Согласно измененному тексту декларации, ЕС и члены CELAC вместе "будут выступать за серьезные и конструктивные дипломатические решения текущего конфликта в Европе, мирными средствами, которые гарантируют суверенитет и безопасность всех нас, а также региональный и международный мир, стабильность и безопасность".

"Крайне важно, чтобы в совместной декларации говорилось об общей приверженности всем принципам, закрепленным в Уставе ООН, включая уважение территориальной целостности и суверенитета, а также о необходимости осудить агрессивную войну России против Украины", – сказал EURACTIV четвертый дипломат ЕС.

Высокопоставленные чиновники ЕС стремятся к "единомыслию" с региональными партнерами в ряде ключевых политических вопросов. Однако большинство латиноамериканских стран не желают быть втянутыми в войну, которую они считают "европейской проблемой".

Президент Бразилии Лула да Силва попытался возглавить собственный мирный план для Украины, а чиновники Бразилии вместе с коллегами из Украины, G7, Индии, Саудовской Аравии, Южной Африки и Турции в прошлом месяце обсудили усилия, направленные на объединение различных точек зрения.

Контрпредложение, которое страны CELAC прислали в Брюссель, свидетельствует о том, что они "не на одной волне" и хотят, "чтобы их воспринимали как равных партнеров", говорят дипломаты.

Неожиданным шагом члены CELAC попросили европейцев выплатить репарации за ущерб, причиненный рабством, что, вероятно, может стать потенциально спорным вопросом.

Ожидается, что послы ЕС обсудят встречное предложение на своем заседании 7 июля. Дипломаты ЕС будут работать, чтобы иметь общую декларацию, но не исключают, что саммит может завершиться без нее.