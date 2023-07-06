Генсек Совета Европы отреагировала на ракетный удар России по Львову

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила ракетную атаку России по мирным жителям во Львове.

Об этом она написала в четверг утром в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я решительно осуждаю неизбирательную атаку России, которая нанесла удар по гражданскому населению во Львове", – заявила Пейчинович-Бурич.

Она пообещала, что "наступит день ответственности для тех, кто совершил эти ужасные действия".

Реклама:

В результате российского ракетного обстрела Львова по состоянию на 7 часов утра 6 июля известно о 4 погибших и 9 раненых. Ракета попала в жилую многоэтажку.

По данным Воздушных сил, россияне ночью 6 июля атаковали Львов "Калибрами" – семь из десяти крылатых ракет, которые выпустили по Украине, были уничтожены.