Кулеба ответил тем, кто шипит на новую форму сборной: Не позволим оскорблять
МИД Украины подчеркивает, что украинское государство не позволит оскорблять свои национальные символы.
Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Твиттере.
Прямая речь: "Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, потому что так режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе!".
Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!#МиЗбірна #МиУкраїна pic.twitter.com/RGmV6Bnd4I— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2021
Детали: Так глава МИД прокомментировал критику россиян в адрес новой формы национальной сборной Украины по футболу на Чемпионате Европы по футболу 2020 года.
В свою очередь так называемая "депутат Госдумы РФ", "экс-прокурор" оккупированного Россией Крыма Наталья Поклонская предложила сборной Украины провести футбольный матч в новой форме в Крыму.
"Если футболисты в Украине решили гонять мяч в майках с нашим полуостровом, то предлагаю совместный матч в Крыму с нашими командами, раз уж они так скучают по нам — крымчанам", — написала Поклонская в своем телеграм-канале.
Что предшествовало: Посольства США и Великобритании в Украине в Твиттере поддержали новую форму сборной Украины. Американские дипломаты добавили хэштег #КримЦеУкраїна.
Предыстория:
- Украинская национальная сборная представила новую форму, в которой будет выступать на Евро-2020, с надписью "Слава Украине!" и очертанием карты нашего государства.
- Депутат Госдумы России Дмитрий Свищов заявил, что УЕФА должен запретить сборной Украины выступать в патриотической форме на чемпионате Европы.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "обманкой" изображение карты Украины с оккупированным Крымом на форме украинских футболистов для участия в Чемпионате Европы.
- В УЕФА заверили, что футболка национальной сборной Украины утверждена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки.