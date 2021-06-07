Кулеба ответил тем, кто шипит на новую форму сборной: Не позволим оскорблять

МИД Украины подчеркивает, что украинское государство не позволит оскорблять свои национальные символы.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Твиттере.

Прямая речь: "Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, потому что так режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе!".

Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!#МиЗбірна #МиУкраїна pic.twitter.com/RGmV6Bnd4I — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2021

Детали: Так глава МИД прокомментировал критику россиян в адрес новой формы национальной сборной Украины по футболу на Чемпионате Европы по футболу 2020 года.

В свою очередь так называемая "депутат Госдумы РФ", "экс-прокурор" оккупированного Россией Крыма Наталья Поклонская предложила сборной Украины провести футбольный матч в новой форме в Крыму.

"Если футболисты в Украине решили гонять мяч в майках с нашим полуостровом, то предлагаю совместный матч в Крыму с нашими командами, раз уж они так скучают по нам — крымчанам", — написала Поклонская в своем телеграм-канале.

Что предшествовало: Посольства США и Великобритании в Украине в Твиттере поддержали новую форму сборной Украины. Американские дипломаты добавили хэштег #КримЦеУкраїна.

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