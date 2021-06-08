Экс-руководитель ПриватБанка Дубилет требует через суд прекратить розыск – СМИ
Бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет подал иск в Окружной административный суд Киева, в котором просит обязать Министерство внутренних дел убрать информацию о его розыске.
Источник: "Слово и дело" со ссылкой на собеседников в органах правопорядка.
Детали: В иске Дубилет-старший требует обязать МВД убрать из персонально-справочного учета следующую информацию о себе: "с 26 марта 2021 года разыскивается Национальным антикоррупционным бюро Украины. Розыскное дело №12017040000000531 от 6 марта 2017 года".
По данным Судебной власти, адвокат Дубилет подал три идентичных иска в ОАСК. Иски попали к судьям Александру Кармазину, Татьяне Балась и Валерию Кузьменко. Судья Кузьменко принял иск к рассмотрению, Балась – не успела рассмотреть, а судья Кармазин вернул иск и признал злоупотребление процессуальными правами адвокатом Дубилет.
По мнению судьи Кармазина, действия адвоката умышленные и противоречат задаче административного судопроизводства. Речь идет о подаче иска с идентичными основаниями и аналогичным предметом иска, а также с идентичным субъективным составом участников дела. На адвоката Дубилет наложили 5 000 грн штрафа за эти действия.
По версии следствия, бывший первый заместитель главы правления ПриватБанка Владимир Яценко в сговоре с бывшим главой правления ПриватБанка Александром Дубилетом и экс-руководительницей департамента финансового менеджмента банка Еленой Бичихиной растратили почти 137 млн грн.
Как считают правоохранители, эти деньги за день до национализации ПриватБанка безосновательно перечислили страховой компании "Ингосстрах". Эта фирма признана Национальным банком Украины связанной с владельцами ПБ. По данным следствия, владельцами СК "Ингосстрах" были Яценко и другие служащие ПриватБанка.
Также Дубилета подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд грн средств ПриватБанка. Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПриватБанка Александр Дубилет распорядился перечислить 314,9 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse SA и Quadra Commodities S.A.
Исполнителями этого распоряжения были в то время заместитель главы правления ПриватБанка Людмила Шмальченко и начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПБ Надежда Конопкина.
Для прикрытия фактической растраты средств ПриватБанка и чтобы придать схеме вид законности бывший топ-менеджмент банка подделал банковские документы и провел фиктивное кредитование связанного с банком оффшора Claresholm Marketing Ltd. Таким образом это лицо сделали должником на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.
Этому предшествовало: В конце марта 2021 года Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета. Высший антикоррупционный суд заочно его арестовал.
Александр Дубилет в мае сообщил Высшему антикоррупционному суду через защитников, что он имеет гражданство Израиля и проживает в этой стране, а поскольку Украина в красной эпидемической зоне, он не может приехать из Израиля. Адвокаты предлагали включить Дубилет по видеосвязи.
Предыстория:
- В декабря 2016 года правительство Украины приняло решение о национализации "Приватбанка". Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство в целом потратило более 155 млрд гривен.
- В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении "Приватбанка" в категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.
- 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров по национализации Приватбанка.
- Хозсуд Киева еще рассматривает иск бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и его оффшорной компании Triantal Investments по возврату им долей в банке.
- 28 мая 2021 года Наблюдательный совет "ПриватБанка" назначил новым главой правления банка Герхарда Бьоша.
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