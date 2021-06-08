"Ласковая украинизация": Ткаченко не против отложить дубляж фильмов на украинский

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поддерживает идею отложить начало действия статей закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые касаются обязательного дубляжа фильмов на украинский язык.

Источник: Ткаченко на пресс-конференции по результатам работы на должности министра, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Было обращение коллег из телеканалов в связи с тем, что в этом году у них не было ни финансовых, ни физических возможностей продолжать съемки проектов, которые они планировали, отсрочить на время карантина действие этого закона. Так как сам закон, по сути, не изменяется, а только переносятся сроки, то я вижу в этом шаг навстречу представителям индустрии".

Детали: На замечание, что его позиция по ряду языковых вопросов отличается от позиции уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, Ткаченко ответил, что не видит существенного отличия в их позициях, кроме "акцентов".

"Если я говорю о ласковой украинизации – это не принудительная украинизация", – добавил Ткаченко.

Этому предшествовало: 24 мая народные депутаты из фракции "Слуга народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №5554, который предлагает из-за карантина в связи с COVID-19 отсрочить начало действия статей закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые касаются обязательного показа фильмов на телевидении и в кинотеатрах на украинском языке.

Законопроект предусматривает, что эта норма начнет действовать через 2 месяца после завершения карантина в Украине, а не с 16 июля 2021 года, как это предусмотрено "языковым" законом.

1 июня в ВР не нашлось необходимых голосов для того, чтобы включить такой законопроект в повестку дня сессии.

Почему это важно: С 16 июля 2021 года начинает действовать норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая обязывает украинские телеканалы дублировать и озвучивать фильмы и сериалы на государственном языке. Они имели 2 года, чтобы подготовиться.

Согласно закону, с 16 июля 2024 года объем украиноязычного контента на общегосударственных телеканалах должен вырасти до 90%, на местных каналах – до 80%. Также только 10% фильмов в кинотеатрах смогут идти в оригинале с субтитрами – остальные фильмы должны быть дублированы или озвучены на государственном языке.

Также с 16 июля 2021 года не менее половины всех выданных в течение года издателем названий книг должны быть на украинском языке, и не менее 50% названий книг, которые продаются в магазинах, должны быть на государственном языке. Эта норма не распространяется на издательскую продукцию на крымскотатарском языке, языках коренных народов или нацменьшинств.

Административная ответственность (предупреждение и штрафы) вступят в силу только через год – 16 июля 2022 года,

С 16 января 2022 года издатели общегосударственных и региональных печатных СМИ могут издавать их на любом языке при условии параллельного издания аналогичного тиража на украинском. Для местных печатных СМИ это требование вступает в силу 16 июля 2024 года.

Предыстория:

23 мая 2017 года Верховная Рада внесла изменения в Закон о языке аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации №5313, предусмотрев языковые квоты для радио и телевидения.

Несмотря на сопротивление части медиабизнеса, Нацсовет в сентябре 2019 года констатировал, что политика государства по введению украиноязычных квот вернула украинский язык в эфиры телеканалов и радиостанций.

В команде Владимира Зеленского были противники языковых квот, но он, став президентом, поддержал статус украинского языка.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, еще до инаугурации Зеленского.

16 января 2021 года вступила в силу 30 статья языкового закона, которая обязывает всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила просьбе потребителя о другом.

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