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Сытник: Если Чаус появится в другой стране, Украина никогда его не получит

Среда, 9 июня 2021, 12:05

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не знает, где находится бывший судья Николай Чаус после исчезновения из Молдовы, но намекает, что украинским правоохранителям не было смысла похищать его.

Источник: Сытник в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Был инициирован стороной защиты вопрос политического убежища, это очень долго слушалось (...) И когда уже было решение апелляционного суда, и решение об отказе в убежище вступило в законную силу, – оставалось просто дождаться решения суда об экстрадиции. Это был уже вопрос не лет, а месяцев. С апреля он исчез, уже пошел третий месяц после этого. Я не понимаю, зачем это было делать".

Детали: На вопрос, кто похитил Чауса в Кишиневе, Сытник не ответил и напомнил, что дело о его похищении расследует СБУ. "Есть тайна досудебного расследования, они с нами этой информацией не делятся", – уточнил он.

"Мне сложно представить оптимальное развитие этой ситуации. Потому что если Чаус появится в Украине – мы должны его задержать, выполнить решение суда о его аресте, и продолжать расследование. Если он появится на территории другой страны, неважно какой, - мы его вообще тогда никогда не получим на территории Украины. Вот это уж точно последствие, которое есть, кто бы те действия не совершил", – пояснил директор НАБУ.

Он отметил, что если Чаус появится на территории Украины, правоохранители смогут продолжить расследование по получению взятки в 2016 году за решение вопроса в деле, связанном с незаконным оборотом наркотических веществ.

"Может, нужны будут какие-то показания, которые необходимо будет проверять. Потому что у нас есть отдельное дело о его исчезновении, там очень интересные есть материалы, хотелось бы услышать, что он может в этом сказать", – отметил Сытник.

"Если на территории другой страны (появится Чаус – ред.), вопрос экстрадиции не будет стоять. И это не только подорвет авторитет Украины в этом деле, а поставит под сомнение наше международное сотрудничество с Интерполом", – сказал он.

"Потому что такие нелепые действия этих людей –  это, возможно, было умышленно сделано, чтобы подорвать авторитет Украины на международной арене. Но уже мы имеем стопроцентно негативные последствия, надо только дождаться, где этот человек появится", – заявил директор НАБУ.

Предыстория:

  • 9 августа 2016 года судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса разоблачили в получении неправомерной выгоды в размере 150 тісяч долларов. Деньги обнаружили в двух стеклянных банках, одну из которых судья закапывал во дворе собственного дома.
  • 6 сентября 2016 года Верховная Рада дала согласие на задержание и арест судьи. С 11 ноября 2016 года Чаус находился в международном розыске.
  • 1 марта 2017 года Чауса задержали в Молдове. Он добивался там политического убежища. 15 марта 2021 года стало известно, что Молдова отказала Николаю Чаусу в политическом убежище.
  • 3 апреля Николая Чауса похитили в столице Молдовы Кишиневе. В МВД Молдовы пришли к выводу, что Чауса похитили иностранные граждане, выехавшие в Украину. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не причастен к исчезновению Чауса.
  • 17 мая Чаус опубликовал видео, в котором заявил о планах вернуться в Украину и опроверг, что его похитили. Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением. Позже Государственная пограничная служба опровергла слухи, что Чаус находится в воинской части ГПСУ в Киевской области.
  • 28 мая молдавская служба "Комсомольской правды" опубликовала якобы интервью с Чаусом, который анонсировал "глобальный привет врагам".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧаусСытникНАБУМолдоваИнтерпол
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