Сытник: Если Чаус появится в другой стране, Украина никогда его не получит
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не знает, где находится бывший судья Николай Чаус после исчезновения из Молдовы, но намекает, что украинским правоохранителям не было смысла похищать его.
Источник: Сытник в интервью "Радио Свобода"
Прямая речь: "Был инициирован стороной защиты вопрос политического убежища, это очень долго слушалось (...) И когда уже было решение апелляционного суда, и решение об отказе в убежище вступило в законную силу, – оставалось просто дождаться решения суда об экстрадиции. Это был уже вопрос не лет, а месяцев. С апреля он исчез, уже пошел третий месяц после этого. Я не понимаю, зачем это было делать".
Детали: На вопрос, кто похитил Чауса в Кишиневе, Сытник не ответил и напомнил, что дело о его похищении расследует СБУ. "Есть тайна досудебного расследования, они с нами этой информацией не делятся", – уточнил он.
"Мне сложно представить оптимальное развитие этой ситуации. Потому что если Чаус появится в Украине – мы должны его задержать, выполнить решение суда о его аресте, и продолжать расследование. Если он появится на территории другой страны, неважно какой, - мы его вообще тогда никогда не получим на территории Украины. Вот это уж точно последствие, которое есть, кто бы те действия не совершил", – пояснил директор НАБУ.
Он отметил, что если Чаус появится на территории Украины, правоохранители смогут продолжить расследование по получению взятки в 2016 году за решение вопроса в деле, связанном с незаконным оборотом наркотических веществ.
"Может, нужны будут какие-то показания, которые необходимо будет проверять. Потому что у нас есть отдельное дело о его исчезновении, там очень интересные есть материалы, хотелось бы услышать, что он может в этом сказать", – отметил Сытник.
"Если на территории другой страны (появится Чаус – ред.), вопрос экстрадиции не будет стоять. И это не только подорвет авторитет Украины в этом деле, а поставит под сомнение наше международное сотрудничество с Интерполом", – сказал он.
"Потому что такие нелепые действия этих людей – это, возможно, было умышленно сделано, чтобы подорвать авторитет Украины на международной арене. Но уже мы имеем стопроцентно негативные последствия, надо только дождаться, где этот человек появится", – заявил директор НАБУ.
Предыстория:
- 9 августа 2016 года судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса разоблачили в получении неправомерной выгоды в размере 150 тісяч долларов. Деньги обнаружили в двух стеклянных банках, одну из которых судья закапывал во дворе собственного дома.
- 6 сентября 2016 года Верховная Рада дала согласие на задержание и арест судьи. С 11 ноября 2016 года Чаус находился в международном розыске.
- 1 марта 2017 года Чауса задержали в Молдове. Он добивался там политического убежища. 15 марта 2021 года стало известно, что Молдова отказала Николаю Чаусу в политическом убежище.
- 3 апреля Николая Чауса похитили в столице Молдовы Кишиневе. В МВД Молдовы пришли к выводу, что Чауса похитили иностранные граждане, выехавшие в Украину. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не причастен к исчезновению Чауса.
- 17 мая Чаус опубликовал видео, в котором заявил о планах вернуться в Украину и опроверг, что его похитили. Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением. Позже Государственная пограничная служба опровергла слухи, что Чаус находится в воинской части ГПСУ в Киевской области.
- 28 мая молдавская служба "Комсомольской правды" опубликовала якобы интервью с Чаусом, который анонсировал "глобальный привет врагам".