Руководство "Голоса" узнало из СМИ о намерениях нардепов выйти из фракции

В партии "Голос" заявили, что о намерениях отдельных народных депутатов выйти из фракции и партии официально никто не сообщал, а реагировать будут уже на конкретные действия избранников.

Источник: пресс-служба партии "Голос" для УП

Дословно: "О возможных намерениях некоторых членов фракции "Голос" выходить из нее нам известно только из комментариев СМИ двух народных депутатов. Партия будет реагировать на конкретные действия, как то выход депутатов из фракции".

Детали: В пресс-службе уточнили, что пока ни один из народных депутатов не сложил мандат и не сообщил о таких намерениях ни руководству партии, ни политсовет.

Что предшествовало: Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин сообщил, что по меньшей мере десять парламентариев рассматривают вариант выхода из партии и фракции, объясняя это узурпацией и злоупотреблением власти со стороны руководства политсилы.

7 июня экс-кандидат от "Голоса" на мэрских выборах в Киеве, один из фронтменов партии и телеведущий Сергей Притула заявил о выходе из партии.

Предыстория:

22 марта стало известно, что политсовет "Голоса" предупредил ряд нардепов об исключении после голосования за законопроект №5133, который "наносит существенный вред репутации и политическим интересам партии".

Политсовет предупредила, что в случае повторения таких действий нардепов выгонят из партии, а также обратился в Контрольно-ревизионную комиссию "Голоса" для проверки наличия признаков или фактов политической коррупции".

Позже партия опубликовала заявление, в котором рассказала о прецеденте "нарушения партийной и фракционной дисциплины" во время голосования.

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