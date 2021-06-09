Черновицкая ячейка "Голоса" требует исключить Киру Рудик из партии, которую она возглавляет

Ячейка партии "Голос" в Черновицкой области объявила о внесении представления в политсовет партии о необходимости исключения из "Голоса" Киры Рудик, которая сейчас возглавляет партию.

Источник: ячейка партии "Голос" в Черновицкой области, пресс-служба партии "Голос" для УП

Дословно: "В соответствии с подпунктом 4 п. 13.8.1 Устава Партии совета Черновицкой территориальной организации Политической Партии "Голом" принимает решение о внесении представления в Политический совет Политической Партии "Голос" о необходимости исключения из Партии члена ПП "Голос" Рудик Киры Александровны из-за нарушения Устава Партии".

Детали: Официальная причина такого представления – "совершение действий или бездействия, наносящих ущерб репутации партии или дискредитирующих партию".

В частности, партийцы указывают на то, что Рудик узурпировала и злоупотребляет властью. Речь идет о якобы смене Устава партии, где расширили полномочия председателя. Такие действия позволили Рудик самостоятельно контролировать все политические, административные, кадровые и финансовые ресурсы, говорят в черновицкой ячейке. Там также жалуются, что руководство партии не соблюдало обещание вернуть старую редакцию учредительного документа.

Также Рудик обвиняют в кулуарных договоренностях с Офисом президента и партией "Слуга народа". В частности, о вхождении в коалицию.

Председателю закидывают "чистки" в партии. Исключение Сергея Притулы с Политсовета, угрозы исключить отдельных нардепов из фракции, устранение глав региональных ячеек – перечислили в черновицком "Голосе".

Кроме того, Рудик якобы игнорирует обращения представителей местных организаций, в частности, для проведения съезда.

Представление подписали члены совета Черновицкой территориальной организации.

В то же время, в пресс-службе партии говорят, что все официальные обращения будут рассмотрены.

Дословно: "Партия "Голос" – молодая демократическая структура, которая ценит правила и разные точки зрения. Все обращения, что официально поступают в Политический совет партии, что в соответствии с Уставом руководит партией между съездами, подлежат обязательному рассмотрению и получают надлежащую реакцию".

Что предшествовало: Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин сообщил, что по меньшей мере десять парламентариев рассматривают вариант выхода из партии и фракции, объясняя это узурпацией и злоупотреблением власти со стороны руководства политсилы.

7 июня экс-кандидат от "Голоса" на мэрских выборах в Киеве, один из фронтменов партии и телеведущий Сергей Притула заявил о выходе из партии.

Предыстория:

22 марта стало известно, что политсовет "Голоса" предупредил ряд нардепов об исключении после голосования за законопроект №5133, который "наносит существенный вред репутации и политическим интересам партии".

Политсовет предупредила, что в случае повторения таких действий нардепов выгонят из партии, а также обратился в Контрольно-ревизионную комиссию "Голоса" для проверки наличия признаков или фактов политической коррупции".

Позже партия опубликовала заявление, в котором рассказала о прецеденте "нарушения партийной и фракционной дисциплины" во время голосования.

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