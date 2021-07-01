В РФ в очередной раз заявили о задержании членов неизвестной "украинской радикальной организации"

Российские силовики заявили об аресте "лидера неонацистской организации МКУ" в Белгороде и задержании семи "сторонников организации", о которой в Украине вообще ничего неизвестно.

Источник: россСМИ "ТАСС" со ссылкой на Следственный комитет РФ

Дословно: "Лидеру экстремистского сообщества по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вопрос о мере пресечения другим фигурантам рассматривается судом".

Детали: Всего в российском Белгороде задержали якобы семь сторонников "украинской неонацистской организации".

Отметим, что об организации "МКУ" вообще нет информации. Однако, это не первый раз, когда российские силовики сообщают о задержании ее членов.

На этот раз в СК говорят, что лидером организации оказался 21-летний житель Белгородского района. Следствие утверждает, что он в августе 2019 якобы размещал в соцсетях призывы к экстремистской деятельности, "исповедуя идеи превосходства европейской расы над всеми другими". Он также якобы оправдывал нацизм.

Через год, говорят российские силовики, мужчина создал в области экстремистское сообщество, чтобы "установить на территории области государство люди белой расы".

Якобы путем уговоров он склонил к участию в организации еще четырех жителей области.

Все обвинения следствия основываются якобы на комментариях и сообщениях задержанных в соцсетях.

В Следственном комитете также говорят, что изъяли у задержанных материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи, где якобы есть переписка о подготовке насильственных действий. У задержанных также вроде обнаружили нарколабораторию.

Что предшествовало: В мае Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании в Саратове 14 членов украинской радикальной группировки "МКУ", о существовании которой в Украине ничего не известно.

В марте этого года в российских СМИ по сообщению ФСБ уже сообщали о задержании причастных к этой "организации" лиц и называли их фамилии.