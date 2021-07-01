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В РФ вкотре заявили про затримання членів невідомої "української радикальної організації"

Четвер, 1 липня 2021, 13:18
В РФ вкотре заявили про затримання членів невідомої української радикальної організації

Російські силовики заявили про арешт "лідера неонацистського осередку МКУ" у Бєлгороді та затримання семи "прихильників організації", про яку в Україні взагалі нічого невідомо. 

Джерело: росЗМІ "ТАСС" з посиланням на Слідчий комітет РФ

Дослівно: "Лідеру екстремістської спільноти за клопотанням слідства обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Питання про запобіжний захід іншим фігурантам розглядається судом". 

Деталі: Загалом у російському Бєлгороді затримали начебто сім прихильників "української неонацистської організації". 

Зазначимо, що про організацію "МКУ" взагалі немає інформації. Проте, це не вперше, коли російські силовики повідомляють про затримання її членів. 

На цей раз в СК кажуть, що лідером осередку виявився 21-річний мешканець Бєлгородського району. Слідство стверджує, що він у серпні 2019 року начебто розміщав у соцмережах заклики до екстремістської діяльності, "сповідуючи ідеї переваги європейської раси над усіма іншими". Він також начебто виправдовував нацизм.

Через рік, кажуть російські силовики, чоловік створив в області екстремістську спільноту, щоб "встановити на території області державу з людей білої раси". 

Начебто шляхом умовлянь він схилив до участі в організації ще чотирьох мешканців області. 

Всі обвинувачення слідства грунтуються начебто на коментарях та дописах затриманих у соцмережах. 

В Слідчому комітеті також кажуть, що вилучили у затриманих матеріали екстремістського характеру, холодну зброю, засоби зв’язку, де начебто є листування про підготовку насильницьких дій. У затриманих також начебто виявили нарколабораторію. 

Що передувало: У травні Федеральна служба безпеки РФ заявила про затримання у Саратові 14 членів українського радикального угрупування "МКУ", про існування якого в Україні нічого не відомо. 

У березні цього року в російських ЗМІ за повідомленням ФСБ вже повідомляли про затримання причетних до цієї "організації" осіб та називали їх прізвища.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіярадикали
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