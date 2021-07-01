Расистский скандал: в партии Порошенко требуют отставки Ткаченко

Народные депутаты "Европейской солидарности" зарегистрировали постановление об увольнении министра культуры Александра Ткаченко, который накануне попал в расистский скандал. Журналистка Каролина Ашион обвинила его в расизме.

Источник: нардеп "Европейской солидарности" Владимир Арьев в Facebook

Прямая речь Арьева: "Такие вещи не должны остаться просто инфоповодом. Конечно, если мы хотим стать цивилизованной страной не на словах. Расизм не толеруется. Никак. Ни при каких обстоятельствах. История Каролины Ашион именно об этом. Расистом оказался министр культуры Ткаченко.

Поэтому, мы с коллегами регистрируем постановление об увольнении министра-расиста. В цивилизованной стране Ткаченко уже сам должен был подать в отставку. Но нет. Поэтому - проект постановления. Для власти эта история станет тестом на цивилизованность".

Детали: Среди подписантов - внефракционный Гео Лерос, нардепы "Европейской солидарности" Владимир Арьев, Ирина Фриз, Алексей Гончаренко, Ахтем Чийгоз и другие.