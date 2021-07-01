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Расистський скандал: у партії Порошенка вимагають звільнення Ткаченка

Четвер, 1 липня 2021, 17:07

Народні депутати "Європейської солідарності" зареєстрували постанову про звільнення міністра культури Олександра Ткаченка, який напередодні потрапив у расистський скандал. Журналістка Кароліна Ашіон звинуватила його у расизмі.

Джерело: нардеп "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв у Facebook

Пряма мова Ар’єва: "Такі речі не повинні залишитись просто інфоприводом. Звісно, якщо ми хочемо стати цивілізованою країною не на словах. Расизм не толерується. Ніяк. Ні за яких обставин. Історія Кароліни Ашіон саме про це. Расистом виявився міністр культури Ткаченко.

Тому, ми з колегами реєструємо постанову про звільнення міністра-расиста. В цивілізованій країні Ткаченко вже сам мав подати у відставку. Але ні. Тому - проєкт постанови. Для влади ця історія стане тестом на цивілізованість".

Деталі: Серед підписантів – позафракційний Гео Лерос, нардепи "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв, Ірина Фріз, Олексій Гончаренко, Ахтем Чийгоз й інші.

Українська правда
Теми: Верховна РадаЄвропейська солідарністьТкаченкорасизм


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