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Премьер Испании выступил в Верховной Раде

"Европейская правда"Суббота, 1 июля 2023, 14:20

Премьер Испании Педро Санчес, который находится с визитом в Киеве, выступил на заседании Верховной Рады.

Об этом сообщает "Европейская правда". 

Выступление Санчеса не транслировали в реальном времени из соображений безопасности, полное его видео еще недоступно. Педро Санчес опубликовал в Twitter фрагмент своей речи.

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"Мы с вами и будем поддерживать вас столько, сколько будет необходимо. Мы будем поддерживать Украину независимо от того, какую цену придется заплатить. Мы будем с вами в вашем стремлении быть свободным суверенным государством, определяющим свое будущее как член европейской семьи", – заявил Педро Санчес в начале речи.

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Он отметил существенное изменение ситуации с тех пор, когда выступал в Раде в годовщину полномасштабной войны, поскольку теперь украинские силы осуществляют контрнаступательные действия против "врага, который демонстрирует признаки слабости". Премьер подчеркнул, что понимает дорогую цену, которую украинцам приходится платить за новые победы.

Педро Санчес также повторил осуждение российских ударов по гражданскому населению, отдельно упомянув последний обстрел Краматорска.

"Мы хотим справедливого и устойчивого мира для Украины. Только Украина может определять условия и время начала переговоров о мире", – подчеркнул Педро Санчес, добавив, что Испания поддерживает предложенную Киевом "формулу мира".

Часть речи премьер посвятил вызовам реформ на пути к членству в ЕС, отметив, что это сложный процесс, но он изменит Украину к лучшему.

"Сегодня я здесь для того, чтобы сказать вам: Европа открыта для тех, кто делает такой выбор. ЕС создавался для того, чтобы предотвратить новые войны. Мы решили объединиться, чтобы быть вместе, будучи при этом разными – и это сделало нас сильнее. Европа с вами, а вы – едины с Европой... Слава Украине", – подытожил премьер Испании.

Между тем спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал совместные фото из парламента, отметив, что визит Педро Санчеса именно в этот день символичен.

Напомним, Педро Санчес прибыл в Киев утром 1 июля - в день начала председательства Испании в Совете ЕС. 

В отличие от большинства визитов иностранных топ-гостей, которые держат в тайне до последнего, о визите Санчеса было известно заранее - президент Владимир Зеленский анонсировал его во время онлайн-выступления на заседании Европейского совета. 

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ранее заявил, что приоритетом испанского председательства в Европейском Союзе будет "сохранение единства Европы перед лицом российской агрессии" в Украине.

Темы: ИспанияВерховная Рада
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