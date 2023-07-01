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Премьер Испании выступил в Верховной Раде

"Европейская правда"Суббота, 1 июля 2023, 14:20

Премьер Испании Педро Санчес, который находится с визитом в Киеве, выступил на заседании Верховной Рады.

Об этом сообщает "Европейская правда". 

Выступление Санчеса не транслировали в реальном времени из соображений безопасности, полное его видео еще недоступно. Педро Санчес опубликовал в Twitter фрагмент своей речи.

 

"Мы с вами и будем поддерживать вас столько, сколько будет необходимо. Мы будем поддерживать Украину независимо от того, какую цену придется заплатить. Мы будем с вами в вашем стремлении быть свободным суверенным государством, определяющим свое будущее как член европейской семьи", – заявил Педро Санчес в начале речи.

Он отметил существенное изменение ситуации с тех пор, когда выступал в Раде в годовщину полномасштабной войны, поскольку теперь украинские силы осуществляют контрнаступательные действия против "врага, который демонстрирует признаки слабости". Премьер подчеркнул, что понимает дорогую цену, которую украинцам приходится платить за новые победы.

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Педро Санчес также повторил осуждение российских ударов по гражданскому населению, отдельно упомянув последний обстрел Краматорска.

"Мы хотим справедливого и устойчивого мира для Украины. Только Украина может определять условия и время начала переговоров о мире", – подчеркнул Педро Санчес, добавив, что Испания поддерживает предложенную Киевом "формулу мира".

Часть речи премьер посвятил вызовам реформ на пути к членству в ЕС, отметив, что это сложный процесс, но он изменит Украину к лучшему.

"Сегодня я здесь для того, чтобы сказать вам: Европа открыта для тех, кто делает такой выбор. ЕС создавался для того, чтобы предотвратить новые войны. Мы решили объединиться, чтобы быть вместе, будучи при этом разными – и это сделало нас сильнее. Европа с вами, а вы – едины с Европой... Слава Украине", – подытожил премьер Испании.

Между тем спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал совместные фото из парламента, отметив, что визит Педро Санчеса именно в этот день символичен.

Напомним, Педро Санчес прибыл в Киев утром 1 июля - в день начала председательства Испании в Совете ЕС. 

В отличие от большинства визитов иностранных топ-гостей, которые держат в тайне до последнего, о визите Санчеса было известно заранее - президент Владимир Зеленский анонсировал его во время онлайн-выступления на заседании Европейского совета. 

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ранее заявил, что приоритетом испанского председательства в Европейском Союзе будет "сохранение единства Европы перед лицом российской агрессии" в Украине.

Темы: ИспанияВерховная Рада
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