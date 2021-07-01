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В Словакии желание вакцинироваться "Спутником V" выявили меньше 16 тысяч человек

Четверг, 1 июля 2021, 17:53
В Словакии желание вакцинироваться Спутником V выявили меньше 16 тысяч человек

В Словакии 30 июня завершилась запись на прививки российской вакциной "Спутник V", желающих оказалось меньше 16 000.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Институт анализа здоровья Словакии объявил, что большинство заявителей были в возрасте от 45 до 49 лет и происходят из региона Братиславы. Жители Кошицкого края проявляли наименьший интерес к "Спутник V".

Словакия приобрела 200 000 доз российской вакцины, теперь Российская Федерация выкупит назад 160 000 доз. Срок действия "Спутник V", который доставлен в Словакию, заканчивается в течение июля и августа.

Партию препарата, которая еще не утверждена Европейским агентством по лекарственным средствам, Словакия импортировала в начале марта. Обстоятельства импорта привели к правительственному кризису в стране, что привело к замене премьер-министра Игоря Матовича. Словакия начала прививки российской вакциной в начале июня.

Бывший словацкий премьер-министр Игорь Матович, который стоял за покупкой "Спутник V" в то время, когда был общий дефицит, заявил, что до половины миллиона словаков хотят вакцинироваться только на российской вакциной.

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Темы: СловакияСпутник Vвакцинация
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