Зеленский начал визит в Братиславу
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Братиславу и начал официальные встречи.
Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".
Зеленский прибыл в президентский дворец, где его поздравила президент Словакии Зузана Чапутова и министры иностранных дел и обороны.
Welcome to #Slovakia / Ласкаво просимо до Словаччини, @ZelenskyyUa. 🇸🇰+🇺🇦 pic.twitter.com/ASDRKGyM8aРеклама:— Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) July 7, 2023
Сейчас продолжаются его переговоры с Чапутовой.
Насколько известно, ключевые темы встречи – безопасность, поддержка Украины и будущее восстановление; евроатлантическая интеграция Украины, а также двусторонние вопросы, в том числе развитие транспортного сообщения между Украиной и Словакией.
Как отмечает издание, хотя информация о визите Зеленского до последнего была на уровне слухов, ко дворцу сошлись десятки людей. Когда кортеж прибыл, люди аплодировали и выкрикивали "Слава Украине".
Как известно, перед этим Зеленский посещал Болгарию и Чехию.
После переговоров с Зеленским глава чешского правительства Петр Фиала сообщил, что Чехия передаст Украине дополнительные ударные вертолеты, крупнокалиберные боеприпасы и поможет в подготовке пилотов истребителей F-16.
Напомним, президент Словакии Зузана Чапутова решила отказаться от участия в президентских выборах, которые должны пройти в следующем году.
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