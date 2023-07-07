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Зеленский начал визит в Братиславу

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 16:31

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Братиславу и начал официальные встречи.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Зеленский прибыл в президентский дворец, где его поздравила президент Словакии Зузана Чапутова и министры иностранных дел и обороны.

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Сейчас продолжаются его переговоры с Чапутовой.

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Насколько известно, ключевые темы встречи – безопасность, поддержка Украины и будущее восстановление; евроатлантическая интеграция Украины, а также двусторонние вопросы, в том числе развитие транспортного сообщения между Украиной и Словакией.

Как отмечает издание, хотя информация о визите Зеленского до последнего была на уровне слухов, ко дворцу сошлись десятки людей. Когда кортеж прибыл, люди аплодировали и выкрикивали "Слава Украине".

Как известно, перед этим Зеленский посещал Болгарию и Чехию.

После переговоров с Зеленским глава чешского правительства Петр Фиала сообщил, что Чехия передаст Украине дополнительные ударные вертолеты, крупнокалиберные боеприпасы и поможет в подготовке пилотов истребителей F-16.

Напомним, президент Словакии Зузана Чапутова решила отказаться от участия в президентских выборах, которые должны пройти в следующем году.

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Темы: ЗеленскийСловакия
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