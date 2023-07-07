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Словакия поставит Украине 16 САУ "Зузана" и начнет совместное производство боеприпасов

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 16:43

Словакия вскоре поставит Украине еще 16 самоходных артиллерийских установок "Зузана", также страны планируют совместно разрабатывать новый тип гаубиц.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова на совместном брифинге с президентом Украины в Братиславе.

"Нам удалось подписать контракт на поставку 16 "Зузан" в Украину и это произойдет уже в ближайшее время. Мы будем совместно разрабатывать новый тип гаубиц. Начнется совместное производство боеприпасов", – сообщила Чапутова.

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Скорее всего, речь идет о соглашении, давно анонсированном министром обороны Словакии: о поставках в течение года 16 САУ "Зузана" для Украины, на что предоставляют средства Германия, Норвегия и Дания.

Она добавила, что также Словакия приложится к разминированию в Украине.

"Мы готовы покупать соответствующую словацкую технику и создавать новые производства такой техники для разминирования. Украина и Словакия вместе могут стать донорами глобальной защиты людей от такой угрозы", – отметил со своей стороны Владимир Зеленский.

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Напомним, после переговоров с Зеленским премьер Чехии Петр Фиала сообщил, что Чехия передаст Украине дополнительные ударные вертолеты, крупнокалиберные боеприпасы и поможет в подготовке пилотов истребителей F-16.

Темы: СловакияУкраинаоружие
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