Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Словакия поставит Украине 16 САУ "Зузана" и начнет совместное производство боеприпасов

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 16:43

Словакия вскоре поставит Украине еще 16 самоходных артиллерийских установок "Зузана", также страны планируют совместно разрабатывать новый тип гаубиц.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова на совместном брифинге с президентом Украины в Братиславе.

"Нам удалось подписать контракт на поставку 16 "Зузан" в Украину и это произойдет уже в ближайшее время. Мы будем совместно разрабатывать новый тип гаубиц. Начнется совместное производство боеприпасов", – сообщила Чапутова.

Скорее всего, речь идет о соглашении, давно анонсированном министром обороны Словакии: о поставках в течение года 16 САУ "Зузана" для Украины, на что предоставляют средства Германия, Норвегия и Дания.

Реклама:

Она добавила, что также Словакия приложится к разминированию в Украине.

"Мы готовы покупать соответствующую словацкую технику и создавать новые производства такой техники для разминирования. Украина и Словакия вместе могут стать донорами глобальной защиты людей от такой угрозы", – отметил со своей стороны Владимир Зеленский.

Напомним, после переговоров с Зеленским премьер Чехии Петр Фиала сообщил, что Чехия передаст Украине дополнительные ударные вертолеты, крупнокалиберные боеприпасы и поможет в подготовке пилотов истребителей F-16.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: СловакияУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
Минобороны просит о "тишине" в Телеграмме: "После новостей с фронта враг сразу накрывает наших"
В ОП объяснили, как кассетные боеприпасы повлияют на моральное состояние россиян
Столтенберг озвучил решения, которые саммит НАТО примет по Украине
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Последние новости
00:59
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
00:17
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский
23:43
На острове в Испании, ранее пострадавшем от вулкана – сотни эвакуированных из-за пожара
23:31
дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
22:54
Уоллес объяснил, почему считает Россию крайне серьезной угрозой в последующие годы
22:36
обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет
22:31
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
22:16
В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
21:45
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Все новости...
Реклама: