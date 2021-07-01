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У Словаччині бажання вакцинуватися "Спутником V" виявили менше 16 тисяч людей

Четвер, 1 липня 2021, 17:53

У Словаччині 30 червня завершився запис на щеплення російською вакциною  "Спутник V", охочих виявилося менше 16 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Інститут аналізу здоров’я Словаччини оголосив, що більшість заявників були у віці від 45 до 49 років та походять з регіону Братислави. Жителі Кошицького краю виявляли найменший інтерес до "Спутник V".

Словаччина придбала 200 000 доз російської вакцини, тепер Російська Федерація викупить назад 160 000 доз. Термін дії "Спутник V", який доставлений до Словаччини, закінчується протягом липня та серпня.

Партію препарату, яка ще не затверджена Європейським агентством з лікарських засобів, Словаччина імпортувала на початку березня. Обставини імпорту призвели до урядової кризи в країні, що призвело до заміни прем'єр-міністра Ігоря Матовича. Словаччина розпочала щеплення російською вакциною на початку червня.

Колишній словацький прем'єр-міністр Ігор Матович, який стояв за покупкою "Спутник V" у той час, коли був загальний дефіцит, заявив, що до пів мільйона словаків хочуть вакцинуватися лише російською вакциною.

Теми: СловаччинаСпутник Vвакцинація


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