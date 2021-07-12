Полиция Лондона задержала 45 человек в день финала Евро-2020
Британская полиция заявила в воскресенье, что арестовала 45 человек во время охраны финального матча Евро-2020 между Италией и Англией.
Источник: Reuters со ссылкой на полицию Лондона
Дословно полиция: "Офицеры продолжают дежурить, помогая фанатам, которые оставляют Уэмбли или центральную часть Лондона. Мы там, чтобы позаботиться о вашей безопасности".
Детали: 45 человек задержали после столкновений фанатов между собой и полицейскими возле стадиона "Уэмбли".
Напомним: В финале Чемпионата Европы по футболу победила сборная Италии, которая в серии пенальти одолела команду Англии со счетом 3:2.
Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Ассоциацию футбола Англии за действия английских болельщиков во время полуфинала Евро-2020 в игре против Дании.