Полиция Лондона задержала 45 человек в день финала Евро-2020

Британская полиция заявила в воскресенье, что арестовала 45 человек во время охраны финального матча Евро-2020 между Италией и Англией.

Источник: Reuters со ссылкой на полицию Лондона

Дословно полиция: "Офицеры продолжают дежурить, помогая фанатам, которые оставляют Уэмбли или центральную часть Лондона. Мы там, чтобы позаботиться о вашей безопасности".

Детали: 45 человек задержали после столкновений фанатов между собой и полицейскими возле стадиона "Уэмбли".

Напомним: В финале Чемпионата Европы по футболу победила сборная Италии, которая в серии пенальти одолела команду Англии со счетом 3:2.

Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Ассоциацию футбола Англии за действия английских болельщиков во время полуфинала Евро-2020 в игре против Дании.