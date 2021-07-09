Медведчуку продлили домашний арест, защита обжалует

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной Раде Виктора Медведчука, которому инкриминируют государственную измену.

Источник: "Укринформ", "Україна 24"

Детали: Решение следственный судья Сергей Вовк принял утром в пятницу, 9 июля.

Заседание началось в 9 утра 8 июля и длилось порядка 13 часов. После этого следственный судья Сергей Вовк удалился в совещательную комнату и заявил, что объявит решение 9 июля ориентировочно в 8:00 или 8:30.

"Применить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив покидать свое место жительства сроком до 07.09.2021 года включительно", – огласил судья.

Сторона защиты считает решение незаконным, принятым с нарушением, и будет подавать апелляцию.

Медведчук заявляет, что домашний арест мешает ему вести свою деятельность.

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