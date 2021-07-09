Медведчуку продлили домашний арест, защита обжалует
Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной Раде Виктора Медведчука, которому инкриминируют государственную измену.
Источник: "Укринформ", "Україна 24"
Детали: Решение следственный судья Сергей Вовк принял утром в пятницу, 9 июля.
Заседание началось в 9 утра 8 июля и длилось порядка 13 часов. После этого следственный судья Сергей Вовк удалился в совещательную комнату и заявил, что объявит решение 9 июля ориентировочно в 8:00 или 8:30.
"Применить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив покидать свое место жительства сроком до 07.09.2021 года включительно", – огласил судья.
Сторона защиты считает решение незаконным, принятым с нарушением, и будет подавать апелляцию.
Медведчук заявляет, что домашний арест мешает ему вести свою деятельность.
Предыстория:
- 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
- Следствие считает, что Медведчук договаривался с государством-агрессором для перерегистрации месторождения "Глубокая" в Черном море в 75 км от Феодосии и добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины. Кроме того, Медведчука подозревают в государственной измене (передаче агрессору секретной информации о военном подразделении ВСУ).
- Печерский райсуд Киеве 13 мая избрал меру пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста и обязал его носить электронный браслет до 9 июля. Апелляционный суд оставил это без изменений.
- Офис генерального прокурора продлил до шести месяцев – до 11 ноября – срок досудебного следствия по делу депутатов Медведчука и Козака.
- Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака.