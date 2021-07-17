США хотят перенести визит Зеленского на август – источники

США предлагают провести визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в августе, а не июле, как заявляла ранее украинская сторона.

Источник: источники УП, источники ZN.UA

Детали: По данным источников УП, Вашингтон предлагает провести визит в августе, однако в Офисе президента недовольны такими сроками.

Как сообщает источник, ключевой проблемой в организации визита является ситуации вокруг "Нафтогаза Украины".

"Это не вопрос персоналий, это вопрос реформы корпоративного управления", - отметил источник.

Вместе с тем, по информации ZN.UA, еще после первого телефонного общения главы ОПУ Андрея Ермака с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в июне стороны трижды согласовывали тексты своих сообщений. Во время этих согласований, по словам источников, американская сторона вычеркнула слово "июльский" из украинского сообщения, в котором говорилось, что Ермак и Нуланд обсуждали предстоящий визит президента Украины в США.

В настоящее время, по данным источников ZN.UA, Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа, но до Дня Независимости Украины, что вызывает крайнее недовольство украинской стороны.

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