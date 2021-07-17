Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США хотят перенести визит Зеленского на август – источники

Суббота, 17 июля 2021, 11:14
США хотят перенести визит Зеленского на август – источники
фото Дмитрия Ларина, УП

США предлагают провести визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в августе, а не июле, как заявляла ранее украинская сторона.

Источник: источники УП, источники ZN.UA

Детали: По данным источников УП, Вашингтон предлагает провести визит в августе, однако в Офисе президента недовольны такими сроками.

Как сообщает источник, ключевой проблемой в организации визита является ситуации вокруг "Нафтогаза Украины".

"Это не вопрос персоналий, это вопрос реформы корпоративного управления", - отметил источник.

Вместе с тем, по информации ZN.UA, еще после первого телефонного общения главы ОПУ Андрея Ермака с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в июне стороны трижды согласовывали тексты своих сообщений. Во время этих согласований, по словам источников, американская сторона вычеркнула слово "июльский" из украинского сообщения, в котором говорилось, что Ермак и Нуланд обсуждали предстоящий визит президента Украины в США.

В настоящее время, по данным источников ZN.UA, Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа, но до Дня Независимости Украины, что вызывает крайнее недовольство украинской стороны.

Предыстория:

  • 7 июня советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден поговорили по телефону, обсуждали, среди прочего, визит в Белый дом этим летом.
  • Зеленский ответил, что очень ждет этой встречи и она состоится в июле.
  • 7 июня издание Axios со ссылкой на источник в администрации Байдена сообщил, что Белый дом рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон для встречи с Байденом до его саммита с президентом РФ, но отказался от этой идеииз-за смены руководства "Нафтогаза".
  • 5 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил: "Нам был предложен конец июля, но мы еще не получили конкретных дней, когда этот визит состоится".
  • 7 июля Зеленский заявил, что ожидает от встречи с Байденом конкретики и сотрудничества в сферах безопасности, обороны и экономики.
  • 9 июля руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем Госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, в ходе которого стороны обсудили "содержательное наполнение предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
США
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Последние новости
03:22
видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
Все новости...
Реклама: