Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США хотят перенести визит Зеленского на август – источники

Суббота, 17 июля 2021, 11:14
фото Дмитрия Ларина, УП

США предлагают провести визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в августе, а не июле, как заявляла ранее украинская сторона.

Источник: источники УП, источники ZN.UA

Детали: По данным источников УП, Вашингтон предлагает провести визит в августе, однако в Офисе президента недовольны такими сроками.

Как сообщает источник, ключевой проблемой в организации визита является ситуации вокруг "Нафтогаза Украины".

"Это не вопрос персоналий, это вопрос реформы корпоративного управления", - отметил источник.

Вместе с тем, по информации ZN.UA, еще после первого телефонного общения главы ОПУ Андрея Ермака с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в июне стороны трижды согласовывали тексты своих сообщений. Во время этих согласований, по словам источников, американская сторона вычеркнула слово "июльский" из украинского сообщения, в котором говорилось, что Ермак и Нуланд обсуждали предстоящий визит президента Украины в США.

В настоящее время, по данным источников ZN.UA, Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа, но до Дня Независимости Украины, что вызывает крайнее недовольство украинской стороны.

Предыстория:

  • 7 июня советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден поговорили по телефону, обсуждали, среди прочего, визит в Белый дом этим летом.
  • Зеленский ответил, что очень ждет этой встречи и она состоится в июле.
  • 7 июня издание Axios со ссылкой на источник в администрации Байдена сообщил, что Белый дом рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон для встречи с Байденом до его саммита с президентом РФ, но отказался от этой идеииз-за смены руководства "Нафтогаза".
  • 5 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил: "Нам был предложен конец июля, но мы еще не получили конкретных дней, когда этот визит состоится".
  • 7 июля Зеленский заявил, что ожидает от встречи с Байденом конкретики и сотрудничества в сферах безопасности, обороны и экономики.
  • 9 июля руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем Госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, в ходе которого стороны обсудили "содержательное наполнение предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США".

Украинская правда
Темы: СШАЗеленский
powered by lun.ua
Главное сегодня

В НАТО думают о расширении доступа Украины к средствам наблюдения

Украинский фильм про Бабий Яр получил награду Каннского кинофестиваля

Москва недовольна визитом в Украину представительницы ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Пост Зеленского про MH17 без упоминания России в ОП объяснили спецификой соцсетей

Молдова временно перекроет трассу, соединяющую Румынию и Украину

картаНа следующей неделе похолодает, "свежая" воздушная масса идет в Украину

Все новости...
США
США призывают РФ признать ответственность за катастрофу МН17
США отправили Украине вакцины Moderna
Россия и Китай распространяют дезинформацию о COVID-вакцинах – Белый дом
Последние новости
23:39
видео, фотоКаннский кинофестиваль: лучшим фильмом признали ленту "Титан"
22:56
В НАТО думают о расширении доступа Украины к средствам наблюдения
22:37
В Греции на курортном острове запретили музыку в ресторанах и барах
21:50
Украинский фильм про Бабий Яр получил награду Каннского кинофестиваля
21:09
В лагере произошло массовое отравление детей, чиновники ищут причину
20:33
Глава Минздрава Британии сделал прививку, но все равно заразился коронавирусом
20:18
Москва недовольна визитом в Украину представительницы ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
19:49
фотоВ Нидерландах почтили память погибших в катастрофе МН17
19:22
В Бельгии возросло число погибших из-за наводнения, продолжаются спасательные операции
19:08
Гибридные войска РФ обстреляли украинские позиции и ранили двух бойцов
Все новости...