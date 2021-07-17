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США хочуть перенести візит Зеленського на серпень – джерела

Субота, 17 липня 2021, 11:14
США хочуть перенести візит Зеленського на серпень – джерела
фото Дмитра Ларіна, УП

США пропонують провести візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона у серпні, а не липні, як заявляла раніше українська сторона.

Джерело: джерела УП, джерела ZN.UA

Деталі: За даними джерел УП, Вашингтон пропонує провести візит у серпні, однак в Офісі президента незадоволені такими термінами.

Як повідомляє джерело, ключовою проблемою в організації візиту є ситуації навколо "Нафтогазу України".

"Це не питання персоналій, це питання реформи корпоративного управління", - зазначило джерело.

Разом з тим, за інформацією ZN.UA, ще після першого телефонного спілкування глави ОПУ Андрія Єрмака з заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд в червні сторони тричі узгоджували тексти своїх повідомлень. Під час цих погоджень, за словами джерел, американська сторона викреслила слово "липневий" з українського повідомлення, в якому говорилося, що Єрмак і Нуланд обговорювали майбутній візит президента України до США.

В даний час, за даними джерел ZN.UA, Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня, але до Дня Незалежності України, що викликає крайнє незадоволення української сторони.

Передісторія:

  • 7 червня радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван повідомив, що президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден поговорили телефоном, обговорювали, серед іншого, візит до Білого дому цього літа.
  • Зеленський відповів, що дуже очікує на цю зустріч і вона відбудеться у липні.
  • 7 червня видання Axios з посиланням на джерело в адміністрації Байдена повідомило, що Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Байденом до його саміту з президентом РФ, але відмовився від цієї ідеї через зміну керівництва "Нафтогазу".
  • 5 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив: "Нам було запропоновано кінець липня, але ми ще не отримали конкретних днів, коли цей візит відбудеться". 
  • 7 липня Зеленський заявив, що очікує від зустрічі з Байденом конкретики та співробітництва у сферах безпеки, оборони та економіки.
  • 9 липня керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову із заступницею Держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд, в ході якої сторони обговорили "змістовне наповнення майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до США".

Українська правда

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Теми: СШАЗеленський
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