США хочуть перенести візит Зеленського на серпень – джерела

США пропонують провести візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона у серпні, а не липні, як заявляла раніше українська сторона.

Джерело: джерела УП, джерела ZN.UA

Деталі: За даними джерел УП, Вашингтон пропонує провести візит у серпні, однак в Офісі президента незадоволені такими термінами.

Як повідомляє джерело, ключовою проблемою в організації візиту є ситуації навколо "Нафтогазу України".

"Це не питання персоналій, це питання реформи корпоративного управління", - зазначило джерело.

Разом з тим, за інформацією ZN.UA, ще після першого телефонного спілкування глави ОПУ Андрія Єрмака з заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд в червні сторони тричі узгоджували тексти своїх повідомлень. Під час цих погоджень, за словами джерел, американська сторона викреслила слово "липневий" з українського повідомлення, в якому говорилося, що Єрмак і Нуланд обговорювали майбутній візит президента України до США.

В даний час, за даними джерел ZN.UA, Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня, але до Дня Незалежності України, що викликає крайнє незадоволення української сторони.

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