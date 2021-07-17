Зеленский написал в соцсетях про MH17, но не упомянул, что самолет сбили российским "Буком"

Президент Владимир Зеленский на своей странице в соцсети написал пост о катастрофе рейса MH17, даже не упомянув о том, что самолет был сбит, а ракету по "Боингу" выпустили из российского комплекса "Бук".

Источник: Зеленский в Instagram

Прямая речь: "Семь лет назад в небе над Украиной произошла ужасная катастрофа пассажирского самолета Boeing 777 рейса MH17. В результате трагедии погибло 298 человек.

298 потерянных жизней, 298 разрушенных мечтаний о счастливом будущем.

Мир должен знать правду. Верю, что истина в ближайшее время будет установлена".

Детали: В посте Зеленского в Instagram нет ни слова о том, что самолет сбили, и осуществили это злоумышленники с территории оккупированного востока нашего государства, используя российское оружие. В то же время на официальной странице президента Украины сообщение о трагедии MH17 изложено совершенно иначе.

На сайте главы государства указывается, что международная совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО Вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

Что предшествовало: ЕС в связи с седьмой годовщиной сбития самолета "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность и будет в полной мере сотрудничать для установления истины и наказания виновных.

США в свою очередь призвали Россию признать ответственность в сбивании малайзийского боинга МН17 над оккупированной частью Донбасса.

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Напомним: