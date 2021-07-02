Некоторые мероприятия на Олимпиаде в Токио могут закрыть для зрителей

Часть мероприятий Олимпийских игр в Токио, которые начнутся в июле, могут провести без зрителей из-за опасений распространения более заразного штамма коронавируса "Дельта".

Источник: японская газета "Йомиури" (The Japan News)

Детали: Правительство Японии и Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио начали договариваться о проведении некоторых игровых мероприятий, как то запланированные на больших площадках или ночью, без зрителей.

Этот шаг последовал после обнаружения новых коронавирусных инфекций в столице и других районах Японии, что побудило экспертов и общественность призывать к ужесточению мер.

Для 10 префектур, включая Токио, действуют приоритетные меры чрезвычайного уровня. Максимальное количество зрителей ограничено 50% вместительности или 5000.

Если приоритетные мероприятия закончатся 11 июля, как это запланировано на сегодня, ограничение количества зрителей будет смягчено до 10 000. Оргкомитет и другие причастные стороны решили 21 июня, что олимпийские мероприятия будут проводиться с 10 000 или меньше зрителей.

Однако количество новых заражений в Токио растет, и все больше растет мнение правительства о том, что будет сложно прекратить первоочередные меры, запланированные в столичном районе Токио. Если ситуация не улучшится даже после продления приоритетных мер, это может заставить правительство объявить чрезвычайное положение во время Олимпийских игр.

Премьер-министр Йошихиде Суга заявил в четверг: "Я ясно дал понять, что зрителей может не быть (в случае очередного чрезвычайного положения – ред.). Решение будет принято на пятисторонних переговорах".

О расширении количества зрителей до 10 000 и переоформлении билетов на церемонии открытия и закрытия, а также 7 соревнований (футбол, бейсбол и софтбол) должны были объявить во вторник, но это может быть отложено, сообщают источники издания.

Справка: "Олимпийские игры-2020" в прошлом году отложили на год из-за пандемии, а в 2021 году решили больше не переносить, хотя вакцинация не завершена и пандемия продолжается.

Начало Олимпийских игр в Японии запланировано на 23 июля. Иностранным зрителям запрещено их посещать.

В прошлом месяце организаторы по итогам переговоров с участием властей Японии и Токио и Международного олимпийского комитета решили, что Олимпийские игры-2020 в Токио в июле и августе 2021 года пройдут со зрителями на трибунах, однако их число будет ограничено.

На соревнования будут допускать не более 10 000 зрителей, чтобы трибуны были заполнены максимум на половину.

От зрителей будут требовать соблюдения социальной дистанции и других мероприятий предотвращения распространения инфекции. Прохождение тестирования не обязательно.

Противники проведения Олимпиады требуют ее отменить, ссылаясь на риски, связанные с эпидемией, и большие расходы, которые ложатся на плечи организаторов.

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