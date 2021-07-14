Подготовка убийства "правой руки" Баканова: Расюк пошел на сделку и получил условное

Печерский райсуд Киева утвердил соглашение между прокурором и полковником СБУ Юрием Расюком в деле о покушении на убийство председателя внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на приговор суда от 8 июля

Детали: Соглашение о признании виновности между прокурором и подозреваемым Расюком заключили 11 июня. Расюк обязался сотрудничать в раскрытии заказчика покушения экс-заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Пострадавший Наумов дал свое письменное согласие.

Суд назначил Расюку согласованное наказание – 5 лет лишения свободы с освобождением на испытательный срок 3 года.

До вступления приговора в законную силу Расюку уже изменили меру пресечения на личное обязательство, освободили из-под стражи и обязали являться по каждому требованию суда.

Согласно материалам дела, план умышленного убийство Наумова возник у Нескоромного еще в мае 2020 года.

Тогда, по версии обвинения, Нескоромный встретился на территории Александровской клинической больницы с Расюком, который занимал должность старшего консультанта 7 отдела Штаба АТЦ при СБУ. Нескоромный якобы озвучил Расюку свой план и предложил содействие в его реализации, а Расюк сразу же согласился.

Нескоромный определил бюджет – 50 тысяч долларов. Расюк должен был подыскать непосредственных исполнителей. Нескоромный выдал 5 тысяч на подготовительные действия – организацию слежки за Наумовым.

Расюк привлек своего знакомого, который входил в криминальную среду, и несколько раз встречался с ним и говорил по телефону.

В частности, 3 декабря 2020 года примерно в 10:45 в ресторане "Яблоко" на улице Ивана Мазепы, 11-Б в Киеве Расюк предложил нанести телесные повреждения Наумову, в результате которых он попадет в больницу на срок не менее 6 месяцев.

Исполнитель согласился и Расюк показал ему публикацию "Схем" о Наумове, где были данные о месте проживания, автомобилях, маршрутах передвижения и т.д. председателя внутренней безопасности СБУ.

Через две недели в том же ресторане исполнитель продемонстрировал Расюку фотоснимки Наумова, сделанные во время слежки за ним в продовольственном магазине "Коло" в Лабораторном переулке. Здесь исполнитель предлагал совершить нападение.

Под конец встречи Расюк уточнил план и дал указание нанести Наумову проникающее повреждение головы от удара кастетом, в результате которого Наумов должен был попасть в больницу на длительное время, или вообще умереть.

Впоследствии Нескоромный якобы сообщил, что нападение должно произойти после Нового года и уточнил, что исполнитель получит 30 тысяч долларов.

В материалах дела указано, что исполнителю несколько раз передавали средства. В частности, 12 января – 1000 долларов за слежку за Наумовым.

22 января Расюк передал исполнителю 4000 долларов, которые якобы предварительно получил от Нескоромного.

В этот же день противоправную деятельность пресекли правоохранители. Расюка взяли под стражу, а Нескоромрного объявили в розыск.

В машине Расюка нашли карабин и патроны, которые он возил без разрешения, поэтому дополнительно инкриминировали незаконное ношение оружия и боеприпасов.

По информации источника УП в правоохранительных органах, Нескоромный оспаривал законность сообщенной ему подозрения и меру пресечения в апелляционном суде. Но его ходатайства суд не удовлетворил.

В конце июня Нескоромный якобы сообщил в своем Telegram-канале, что СБУ знает его местонахождение, но не ищет.

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