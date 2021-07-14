Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Подготовка убийства "правой руки" Баканова: Расюк пошел на сделку и получил условное

Среда, 14 июля 2021, 09:53
Задержание Андрея Расюка, фото "Цензор.нет"

Печерский райсуд Киева утвердил соглашение между прокурором и полковником СБУ Юрием Расюком в деле о покушении на убийство председателя внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на приговор суда от 8 июля

Детали: Соглашение о признании виновности между прокурором и подозреваемым Расюком заключили 11 июня. Расюк обязался сотрудничать в раскрытии заказчика покушения экс-заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Пострадавший Наумов дал свое письменное согласие.

Суд назначил Расюку согласованное наказание – 5 лет лишения свободы с освобождением на испытательный срок 3 года.

До вступления приговора в законную силу Расюку уже изменили меру пресечения на личное обязательство, освободили из-под стражи и обязали являться по каждому требованию суда.

Согласно материалам дела, план умышленного убийство Наумова возник у Нескоромного еще в мае 2020 года.

Тогда, по версии обвинения, Нескоромный встретился на территории Александровской клинической больницы с Расюком, который занимал должность старшего консультанта 7 отдела Штаба АТЦ при СБУ. Нескоромный якобы озвучил Расюку свой план и предложил содействие в его реализации, а Расюк сразу же согласился.

Нескоромный определил бюджет – 50 тысяч долларов. Расюк должен был подыскать непосредственных исполнителей. Нескоромный выдал 5 тысяч на подготовительные действия – организацию слежки за Наумовым.

Расюк привлек своего знакомого, который входил в криминальную среду, и несколько раз встречался с ним и говорил по телефону.

В частности, 3 декабря 2020 года примерно в 10:45 в ресторане "Яблоко" на улице Ивана Мазепы, 11-Б в Киеве Расюк предложил нанести телесные повреждения Наумову, в результате которых он попадет в больницу на срок не менее 6 месяцев.

Исполнитель согласился и Расюк показал ему публикацию "Схем" о Наумове, где были данные о месте проживания, автомобилях, маршрутах передвижения и т.д. председателя внутренней безопасности СБУ.

Через две недели в том же ресторане исполнитель продемонстрировал Расюку фотоснимки Наумова, сделанные во время слежки за ним в продовольственном магазине "Коло" в Лабораторном переулке. Здесь исполнитель предлагал совершить нападение.

Под конец встречи Расюк уточнил план и дал указание нанести Наумову проникающее повреждение головы от удара кастетом, в результате которого Наумов должен был попасть в больницу на длительное время, или вообще умереть.

Впоследствии Нескоромный якобы сообщил, что нападение должно произойти после Нового года и уточнил, что исполнитель получит 30 тысяч долларов.

В материалах дела указано, что исполнителю несколько раз передавали средства. В частности, 12 января – 1000 долларов за слежку за Наумовым.

22 января Расюк передал исполнителю 4000 долларов, которые якобы предварительно получил от Нескоромного.

В этот же день противоправную деятельность пресекли правоохранители. Расюка взяли под стражу, а Нескоромрного объявили в розыск.

В машине Расюка нашли карабин и патроны, которые он возил без разрешения, поэтому дополнительно инкриминировали незаконное ношение оружия и боеприпасов.

По информации источника УП в правоохранительных органах, Нескоромный оспаривал законность сообщенной ему подозрения и меру пресечения в апелляционном суде. Но его ходатайства суд не удовлетворил.

В конце июня Нескоромный якобы сообщил в своем Telegram-канале, что СБУ знает его местонахождение, но не ищет.

Знать больше: Секретные материалы СБУ: Кто заказал нападение на "правую руку" Баканова и при чем здесь брат Ермака

Предыстория:

  • 23 января стало известно, что сотрудника СБУ Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
  • Суд арестовал Расюка на 60 суток без возможности внесения залога. 
  • В СБУ сообщили, что за покушения на Наумова предлагали $50 тысяч.
  • Следствие считает заказчиком нападения бывшего зама главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Ему объявили подозрение, мужчину разыскивают.
  • Правоохранители обнародовали записи разговоров фигурантов, где они обсуждают сумму вознаграждения для нападающих, организацию и мотивы. 
  • Позже сообщалось, что Расюк согласился на сделку со следствием.

Темы: СБУсуд
powered by lun.ua
Главное сегодня

США осудили вероятный расстрел талибами афганских военных, которые сложили оружие

Из-за нарушений при транспортировке на Харьковщине испортились более 9 тысяч вакцин Pfizer

"Талибан" поднял флаг над пограничным пунктом между Афганистаном и Пакистаном

фотоВенедиктова вызвала Тупицкого в ОГП, чтобы вручить подозрение – адвокат

Олимпиада в Токио: из-за COVID изменили правила награждения призеров

Украина разочарована решением суда Грузии заключить в тюрьму двух украинцев

Все новости...
СБУ
СБУ открыла более 23 тысяч дел относительно военной агрессии РФ – Баканов
На Кировоградщине задержали украинца, который шпионил для России - СБУ
Ведомства МВД покупают квартиры в фигурантов своих расследований – СМИ
Последние новости
07:03
Байден стремится уменьшить углеродные выбросы благодаря электрификации автобусов
06:27
Украина остается в 5-ке лидеров в Европе по суточной смертностью от COVID
05:44
УЕФА назвал гол нападающего сборной Чехии лучшим на Евро-2020
04:45
США осудили вероятный расстрел талибами афганских военных, которые сложили оружие
03:50
Еврокомиссия представила план борьбы с климатическими изменениями
03:08
Штаты отреагировали на преследования правозащитников в Беларуси
02:31
В Грузии ослеп на один глаз оператор, избитый во время акции против ЛГБТ-марша
01:47
Из-за нарушений при транспортировке на Харьковщине испортились более 9 тысяч вакцин Pfizer
01:25
Британия зафиксировала новый максимум заражений коронавирусом с января
00:57
В Афинах тысячи людей вышли на акцию протеста против COVID-вакцинации
Все новости...