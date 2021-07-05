НАБУ завершило расследование "дела ВиЭйБи Банка"

2 июля НАБУ и САП завершили расследование по подозрению 14 человек в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком ПАО "ВиЭйБи Банк".

Источник: НАБУ, САП

Детали: Речь идет о:

9 должностных лицах Нацбанка, в т.ч. экс-первого заместителя председателя НБУ;

экс-заместителе председателя правления ПАО "ВиЭйБи Банк";

заместителя директора ООО (компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка);

трех должностных лицах частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ОАО "ВиЭйБи Банк".

Расследование по подозрению еще трех человек - фактического владельца, экс-главы правления и экс-главы наблюдательного совета ПАО "ВиЭйБи Банк" - выделено в отдельные производства, которые остановлено в связи с розыском этих лиц.

Установлено, что в октябре 2014 года ПАО "ВиЭйБи Банк" обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог. При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, была завышена почти в 25 раз через поддельные отчеты. Экспертиза установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн гривен несмотря на заявленных 1,8 млрд гривен.

Предыстория:

Офис Генерального прокурора отказался подписывать запрос в Австрию об экстрадициибывшего владельца VAB Банка и владельца агрохолдинга Укрлэндфарминг Олега Бахматюка.

Согласно документу, ОГП отказался санкционировать экстрадицию Бахматюка из-за "отсутствия достаточных оснований" для запроса.

В Офисе генпрокурора заявили, что готовы после устранения НАБУ процессуальных нарушенийв материалах запроса об экстрадиции экс-владельца "ВиЭйБи Банка" Олега Бахматюка направить их в компетентные органы Австрии в установленном законодательством порядке.

В НАБУ ответили на позицию Офиса генпрокурора о причинах отказа согласования экстрадиции экс-владельця "ВиЭйБи Банка" Олега Бахматюка, расценив действия "отдельных лиц в ОГП как попытку саботировать расследование особого тяжкого преступления".

Напомним: 28 мая 2020 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила Бахматюка под стражу заочно, тем самым позволив Интерполу начать его розыск, В ноябре 2019 года Бахматюка объявили в розыск. Сам бизнесмен выразил готовность общаться с НАБУ через адвокатов, а также посредством видеосвязи.