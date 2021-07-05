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НАБУ завершило расследование "дела ВиЭйБи Банка"

Понедельник, 5 июля 2021, 11:38
НАБУ завершило расследование дела ВиЭйБи Банка

2 июля НАБУ и САП завершили расследование по подозрению 14 человек в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком ПАО "ВиЭйБи Банк".

Источник: НАБУ, САП

Детали: Речь идет о:

  • 9 должностных лицах Нацбанка, в т.ч. экс-первого заместителя председателя НБУ;
  • экс-заместителе председателя правления ПАО "ВиЭйБи Банк";
  • заместителя директора ООО (компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка);
  • трех должностных лицах частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ОАО "ВиЭйБи Банк".

Расследование по подозрению еще трех человек - фактического владельца, экс-главы правления и экс-главы наблюдательного совета ПАО "ВиЭйБи Банк" - выделено в отдельные производства, которые остановлено в связи с розыском этих лиц.

Установлено, что в октябре 2014 года ПАО "ВиЭйБи Банк" обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог. При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, была завышена почти в 25 раз через поддельные отчеты. Экспертиза установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн гривен несмотря на заявленных 1,8 млрд гривен.

Предыстория:

Напомним: 28 мая 2020 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила Бахматюка под стражу заочно, тем самым позволив Интерполу начать его розыск, В ноябре 2019 года Бахматюка объявили в розыск. Сам бизнесмен выразил готовность общаться с НАБУ через адвокатов, а также посредством видеосвязи.

Украинская правда

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Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратураБахматюкНБУ
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