НАБУ завершило розслідування "справи ВіЕйБі Банку"

2 липня НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою 14 осіб у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Джерело: НАБУ, САП

Деталі: Йдеться про:

9 посадовців Нацбанку, в т.ч. експершого заступника голови НБУ;

ексзаступника голови правління ПАТ "ВіЕйБі Банк";

заступника директора ТОВ (компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку);

трьох посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Розслідування за підозрою ще трьох осіб — фактичного власника, ексголови правління та ексголови спостережної ради ПАТ "ВіЕйБі Банк" — виділене в окремі провадження, які зупинено у зв’язку з розшуком цих осіб.

Встановлено, що у жовтні 2014 року ПАТ "ВіЕйБі Банк" звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів через підроблені звіти. Експертиза встановила, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн гривень попри заявлених 1,8 млрд гривень.

Передісторія:

Офіс Генерального прокурора відмовився підписувати запит до Австрії щодо екстрадиціїколишнього власника VAB Банку і власника агрохолдингу Укрлендфармінг Олега Бахматюка.

Згідно з документом, ОГП відмовився санкціонувати екстрадицію Бахматюка через "відсутність достатніх підстав" для запиту.

В Офісі генпрокурора заявили, що готові після усунення НАБУ процесуальних порушеньу матеріалах запиту щодо екстрадиції ексвласника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка направити їх до компетентних органів Австрії у встановленому законодавством порядку.

У НАБУ відповіли на позицію Офісу генпрокурора щодо причин відмови погодження екстрадиції ексвласника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка, розцінивши дії "окремих осіб в ОГП як спробу саботувати розслідування особливого тяжкого злочину".

Нагадаємо: 28 травня 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила Бахматюка під варту заочно, тим самим дозволивши Інтерполу почати його розшук, У листопаді 2019 року Бахматюка оголосили в розшук. Сам бізнесмен висловив готовність спілкуватися з НАБУ через адвокатів, а також за допомогою відеозв'язку.