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НАБУ завершило розслідування "справи ВіЕйБі Банку"

Понеділок, 5 липня 2021, 11:38
НАБУ завершило розслідування справи ВіЕйБі Банку

2 липня НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою 14 осіб у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Джерело: НАБУ, САП

Деталі: Йдеться про:

  • 9 посадовців Нацбанку, в т.ч. експершого заступника голови НБУ;
  • ексзаступника голови правління ПАТ "ВіЕйБі Банк";
  • заступника директора ТОВ (компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку);
  • трьох посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Розслідування за підозрою ще трьох осіб — фактичного власника, ексголови правління та ексголови спостережної ради ПАТ "ВіЕйБі Банк" —  виділене в окремі провадження, які зупинено у зв’язку з розшуком цих осіб.

Встановлено, що у жовтні 2014 року ПАТ "ВіЕйБі Банк" звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів через підроблені звіти. Експертиза встановила, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн гривень попри заявлених 1,8 млрд гривень.

Передісторія:

Нагадаємо: 28 травня 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила Бахматюка під варту заочно, тим самим дозволивши Інтерполу почати його розшук, У листопаді 2019 року Бахматюка оголосили в розшук. Сам бізнесмен висловив готовність спілкуватися з НАБУ через адвокатів, а також за допомогою відеозв'язку.

Українська правда

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Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратураБахматюкНБУ
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