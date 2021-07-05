Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

НАБУ завершило розслідування "справи ВіЕйБі Банку"

Понеділок, 5 липня 2021, 11:38

2 липня НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою 14 осіб у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Джерело: НАБУ, САП

Деталі: Йдеться про:

  • 9 посадовців Нацбанку, в т.ч. експершого заступника голови НБУ;
  • ексзаступника голови правління ПАТ "ВіЕйБі Банк";
  • заступника директора ТОВ (компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку);
  • трьох посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Розслідування за підозрою ще трьох осіб — фактичного власника, ексголови правління та ексголови спостережної ради ПАТ "ВіЕйБі Банк" —  виділене в окремі провадження, які зупинено у зв’язку з розшуком цих осіб.

Встановлено, що у жовтні 2014 року ПАТ "ВіЕйБі Банк" звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів через підроблені звіти. Експертиза встановила, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн гривень попри заявлених 1,8 млрд гривень.

Передісторія:

Нагадаємо: 28 травня 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила Бахматюка під варту заочно, тим самим дозволивши Інтерполу почати його розшук, У листопаді 2019 року Бахматюка оголосили в розшук. Сам бізнесмен висловив готовність спілкуватися з НАБУ через адвокатів, а також за допомогою відеозв'язку.

Українська правда
Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратураБахматюкНБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Стало відомо, чому обвалився шляхопровід на Берестейській

Одного з фігурантів справи про закупівлю неякісних катерів для ЗСУ арештували під заставу

Новини 5 липня: російський газ в обхід України, Pfizer про смерть українця

Один військовий загинув і троє поранені внаслідок обстрілу – ООС

Суд зупинив дію припису НАЗК щодо контракту Вітренка

Євро-2020: Україна отримає 16 мільйонів призових

Усі новини...
НАБУ
Недовіра до поліції та СБУ зростає, у НАБУ – найкраща динаміка за рік
Спроба підкупу НАБУ і САП: спільниця Злочевського отримала 5 років умовно
Законопроєкт про зміну статусу НАБУ: хто з депутатів правками хоче знищити незалежність Бюро 
Останні новини
00:55
5 липня на передовій загинув майор Богдан Бродовський
00:28
У Нігерії бойовики викрали 140 школярів
23:49
ФотоВертоліт NASA здійснив свій найдовший політ над Марсом
23:19
Україна в ТКГ порушить питання загострення на Донбасі 
22:48
Стало відомо, чому обвалився шляхопровід на Берестейській
22:02
Одного з фігурантів справи про закупівлю неякісних катерів для ЗСУ арештували під заставу
21:39
ФотоУ Грузії скасували ЛГБТ-марш через погрози
21:15
Новини 5 липня: російський газ в обхід України, Pfizer про смерть українця
20:58
Новини економіки: ціни на електроенергію і пальне, продаж сільгоспземлі
20:39
Центральний залізничний вокзал Києва "замінували"
Усі новини...