Возле горсовета Вышгорода произошла стрельба
Понедельник, 5 июля 2021, 18:31
У городского совета Вышгорода Киевской области, мужчина открыл огонь из пистолета, пострадавших нет.
Источник: полиция Киевской области в Facebook
Детали: Отмечается, что мужчина открыл огонь из предмета похожего на оружие. Однако на фото с места происшествия видно, что речь идет о пистолете.
У него также изъяли короткий меч, который относят к холодному оружию.
Сейчас правонарушителя задержали и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Полиция открыла производство по статье "Хулиганство".
Украинская правда