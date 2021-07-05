Возле горсовета Вышгорода произошла стрельба

У городского совета Вышгорода Киевской области, мужчина открыл огонь из пистолета, пострадавших нет.

Источник: полиция Киевской области в Facebook

Детали: Отмечается, что мужчина открыл огонь из предмета похожего на оружие. Однако на фото с места происшествия видно, что речь идет о пистолете.

Фото: полиция Киевской области

У него также изъяли короткий меч, который относят к холодному оружию.

Сейчас правонарушителя задержали и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полиция открыла производство по статье "Хулиганство".