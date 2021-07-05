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Возле горсовета Вышгорода произошла стрельба

Понедельник, 5 июля 2021, 18:31
Фото: Полиция Киевской области

У городского совета Вышгорода Киевской области, мужчина открыл огонь из пистолета, пострадавших нет.

Источник: полиция Киевской области в Facebook

Детали: Отмечается, что мужчина открыл огонь из предмета похожего на оружие. Однако на фото с места происшествия видно, что речь идет о пистолете.

 
Фото: полиция Киевской области

У него также изъяли короткий меч, который относят к холодному оружию. 

 

Сейчас правонарушителя задержали и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полиция открыла производство по статье "Хулиганство".

Украинская правда
Темы: Киевская областькриминал


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