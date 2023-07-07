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Небытов призвал людей сообщать о пролете дронов и ракет − это помогает сбивать

Ирина БалачукПятница, 7 июля 2023, 13:45
Небытов призвал людей сообщать о пролете дронов и ракет − это помогает сбивать
Сбитая вражеская воздушная цель в лесу на Киевщине. Фото из Telegram Небытова

Полиция Киевщины во время каждого воздушного удара россиян получает от 60 до 100 звонков от граждан о пролете ракеты или дрона − это помогает сбивать вражеские цели.

Источник: начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Небытова: "За один обстрел мы получаем от 60 до 100 или даже больше звонков от граждан.

Наши полицейские совместно с Силами обороны, в том числе и противовоздушной обороны, находятся фактически в одном помещении и первое, что мы отрабатываем − это информацию от граждан по пролетам ракет и "Шахедов". Информация от людей очень помогает военным, потому что от звонка до получения данных военными проходит буквально несколько секунд".

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Детали: Он добавил, что россияне используют ракеты и дроны на очень малых высотах − и Силам обороны сложно их заранее обнаружить.

Поэтому, когда люди слышат приближение объекта и оперативно сообщают об этом, то соответствующие наряды, которые находятся непосредственно на территории, очень быстро получают эту информацию и "многое удается сбивать таким образом".

"Я призываю граждан − как можно больше сообщайте полиции эту информацию, она очень важна для ВСУ и Сил противовоздушной обороны", − подытожил Небытов.

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Темы: Киевская областьвойнабеспилотники
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