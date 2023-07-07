Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Небытов призвал людей сообщать о пролете дронов и ракет − это помогает сбивать

Ирина БалачукПятница, 7 июля 2023, 13:45
Небытов призвал людей сообщать о пролете дронов и ракет − это помогает сбивать
Сбитая вражеская воздушная цель в лесу на Киевщине. Фото из Telegram Небытова

Полиция Киевщины во время каждого воздушного удара россиян получает от 60 до 100 звонков от граждан о пролете ракеты или дрона − это помогает сбивать вражеские цели.

Источник: начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Небытова: "За один обстрел мы получаем от 60 до 100 или даже больше звонков от граждан.

Реклама:

Наши полицейские совместно с Силами обороны, в том числе и противовоздушной обороны, находятся фактически в одном помещении и первое, что мы отрабатываем − это информацию от граждан по пролетам ракет и "Шахедов". Информация от людей очень помогает военным, потому что от звонка до получения данных военными проходит буквально несколько секунд".

Детали: Он добавил, что россияне используют ракеты и дроны на очень малых высотах − и Силам обороны сложно их заранее обнаружить.

Поэтому, когда люди слышат приближение объекта и оперативно сообщают об этом, то соответствующие наряды, которые находятся непосредственно на территории, очень быстро получают эту информацию и "многое удается сбивать таким образом".

ВИДЕО ДНЯ

"Я призываю граждан − как можно больше сообщайте полиции эту информацию, она очень важна для ВСУ и Сил противовоздушной обороны", − подытожил Небытов.

Темы: Киевская областьвойнабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Киевская область
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Утренняя ракетная атака РФ по Киевской области: двое гражданских получили травмы
На подступах к Киеву работала ПВО, уничтожила все вражеские цели – КГВА
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: