Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов

Татьяна ЛозовенкоПятница, 7 июля 2023, 14:15
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
Иллюстртивное фото с Радио свобода

В полицию Киевщины поступило более 6 тысяч сообщений от военкоматов об уклонистах, в большинстве случаев человек просто не жил по месту регистрации.

Источник: начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в интервью Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы получили чуть более 6 тысяч сообщений от ТЦК об уклонистах. В большинстве случаев человек просто не жил по месту регистрации. Около тысячи таких людей мы доставили в ТЦК, где им были вручены повестки". 

Реклама:

Детали: Он добавил, что за уклонение от военной службы предусмотрена административная ответственность, однако протоколы составляют сотрудники военкоматов, а не полицейские. По его словам, за этот год таких протоколов в целом составлено более 1700.

Когда человек зачислен в воинскую часть, есть требование прибыть в конкретное место, а он не прибывает, то уже предусмотрена уголовная ответственность. С начала этого года на Киевщине зарегистрировано 51 такое уголовное производство. По 13 уголовным производствам провели следственные действия и информация не подтвердилась - люди поехали служить. По 6 уголовным делам объявили подозрения и направили материалы в суд, другие еще находятся на стадии досудебного расследования.

Прямая речь: "Вообще я бы советовал не терять время, не ждать повестки, а самостоятельно готовиться - физическая подготовка, занятия в тире, теоретические знания. Надо понимать: государство-террорист, которое у нас на севере, никуда не исчезнет, поэтому лучше готовиться и не поехать, чем поехать неподготовленным".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Часто уклонисты просто пытаются выехать за границу нелегальным путем.  Также есть случаи когда человек пытается избежать мобилизации или даже регистрации, фальсифицируя медицинские данные о состоянии здоровья. В таких инцидентах фигурируют члены врачебных комиссий, есть факты привлечения к ответственности.

Темы: полицияКиевская областьмобилизацияТЦК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
полиция
На Черниговщине на мине подорвался автомобиль патрульного: он и женщина погибли, 2 детей в больнице
Зеленский сделал "Маршала" генералом полиции
В Киеве разоблачена работница ВВК, которая получила от призывника 2 000 долларов
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: