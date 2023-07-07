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В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов

Татьяна ЛозовенкоПятница, 7 июля 2023, 14:15
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
Иллюстртивное фото с Радио свобода

В полицию Киевщины поступило более 6 тысяч сообщений от военкоматов об уклонистах, в большинстве случаев человек просто не жил по месту регистрации.

Источник: начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в интервью Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы получили чуть более 6 тысяч сообщений от ТЦК об уклонистах. В большинстве случаев человек просто не жил по месту регистрации. Около тысячи таких людей мы доставили в ТЦК, где им были вручены повестки". 

Детали: Он добавил, что за уклонение от военной службы предусмотрена административная ответственность, однако протоколы составляют сотрудники военкоматов, а не полицейские. По его словам, за этот год таких протоколов в целом составлено более 1700.

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Когда человек зачислен в воинскую часть, есть требование прибыть в конкретное место, а он не прибывает, то уже предусмотрена уголовная ответственность. С начала этого года на Киевщине зарегистрировано 51 такое уголовное производство. По 13 уголовным производствам провели следственные действия и информация не подтвердилась - люди поехали служить. По 6 уголовным делам объявили подозрения и направили материалы в суд, другие еще находятся на стадии досудебного расследования.

Прямая речь: "Вообще я бы советовал не терять время, не ждать повестки, а самостоятельно готовиться - физическая подготовка, занятия в тире, теоретические знания. Надо понимать: государство-террорист, которое у нас на севере, никуда не исчезнет, поэтому лучше готовиться и не поехать, чем поехать неподготовленным".

Больше деталей: Часто уклонисты просто пытаются выехать за границу нелегальным путем.  Также есть случаи когда человек пытается избежать мобилизации или даже регистрации, фальсифицируя медицинские данные о состоянии здоровья. В таких инцидентах фигурируют члены врачебных комиссий, есть факты привлечения к ответственности.

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Темы: полицияКиевская областьмобилизацияТЦК
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