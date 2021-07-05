Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Біля міськради Вишгорода сталася стрілянина 

Понеділок, 5 липня 2021, 18:31
Біля міськради Вишгорода сталася стрілянина 
Фото: Поліція Київської області

Біля міської ради Вишгорода, що на Київщині, чоловік відкрив вогонь із пістолета, постраждалих немає.

Джерело: поліція Київської області у Facebook

Деталі: Зазначається, що чоловік відкрив вогонь із предмету схожого на зброю. Проте на фото з місця події видно, що йдеться про пістолет.

 
Фото: Поліція Київської області

У нього також вилучили короткий меч, який відносять до холодної зброї. 

 
Фото: Поліція Київської області

Наразі правопорушника затримали та встановлюють всі обставини події. 

Поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство".  

Українська правда
Теми: Київська областькримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Київська область
Влада Київщини хоче змінити герб і прапор області
На підступах до Києва ППО знищила усі ворожі "Шахеди" – КМВА
У столиці оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА, на Київщині працювала ППО
Останні новини
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили "денацифікували" ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
Усі новини...
Реклама: