Біля міськради Вишгорода сталася стрілянина
Понеділок, 5 липня 2021, 18:31
Біля міської ради Вишгорода, що на Київщині, чоловік відкрив вогонь із пістолета, постраждалих немає.
Джерело: поліція Київської області у Facebook
Деталі: Зазначається, що чоловік відкрив вогонь із предмету схожого на зброю. Проте на фото з місця події видно, що йдеться про пістолет.
У нього також вилучили короткий меч, який відносять до холодної зброї.
Наразі правопорушника затримали та встановлюють всі обставини події.
Поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство".
Українська правда