Біля міськради Вишгорода сталася стрілянина 

Біля міської ради Вишгорода, що на Київщині, чоловік відкрив вогонь із пістолета, постраждалих немає.

Джерело: поліція Київської області у Facebook

Деталі: Зазначається, що чоловік відкрив вогонь із предмету схожого на зброю. Проте на фото з місця події видно, що йдеться про пістолет.

Фото: Поліція Київської області

У нього також вилучили короткий меч, який відносять до холодної зброї.

Фото: Поліція Київської області

Наразі правопорушника затримали та встановлюють всі обставини події.

Поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство".