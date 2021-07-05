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Біля міськради Вишгорода сталася стрілянина 

Понеділок, 5 липня 2021, 18:31
Фото: Поліція Київської області

Біля міської ради Вишгорода, що на Київщині, чоловік відкрив вогонь із пістолета, постраждалих немає.

Джерело: поліція Київської області у Facebook

Деталі: Зазначається, що чоловік відкрив вогонь із предмету схожого на зброю. Проте на фото з місця події видно, що йдеться про пістолет.

 
Фото: Поліція Київської області

У нього також вилучили короткий меч, який відносять до холодної зброї. 

 
Фото: Поліція Київської області

Наразі правопорушника затримали та встановлюють всі обставини події. 

Поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство".  

Українська правда
Теми: Київська областькримінал


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