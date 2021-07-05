Вертолет NASA совершил свой самый длинный полет над Марсом
Вертолет Ingenuity совершил девятый полет над поверхностью Марса, который является самым длинным из всех ранее выполненных.
Источник: Twitter NASA
Дословно: "Вертолет завершил свой девятый и наиболее сложный полет, пролетев 166,4 секунды со скоростью 5 метров в секунду. Посмотрите на этот снимок тени Ingenuity, сделанный с помощью его навигационной камеры".
#MarsHelicopter pushes its Red Planet limits. 🚁— NASA JPL (@NASAJPL) July 5, 2021
The rotorcraft completed its 9th and most challenging flight yet, flying for 166.4 seconds at a speed of 5 m/s. Take a look at this shot of Ingenuity’s shadow captured with its navigation camera. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/zUIbrr7Qw9
Детали: Это означает, что вертолет смог продержаться над поверхностью планеты 166 секунды.
Что предшествовало: Во время 5-го полета над Марсом вертолет Ingenuity завершил свое первое одностороннее путешествие.
Предыстория:
- Первый испытательный полет "Ingenuity" должен был состояться в начале апреля (не ранее 8.04), но его дважды переносили и назначили на 19 апреля.
- Марсианский вертолет NASA Ingenuity во время третьего полета 25 апреля установил рекорд по скорости и расстоянию.
- А 30 апреля марсианский вертолет NASA Ingenuity совершил четвертый полет на Красной планете.